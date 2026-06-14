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Cocktail 2 का बड़ा धमाका तय! रिलीज से पहले ही शुरू हुई एडवांस बुकिंग, कब थिएटर में आएगी फिल्म?

Cocktail 2 Advance Booking: मैडॉक फिल्म्स की Cocktail 2 ने रिलीज से 5 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है. शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूत ओपनिंग की उम्मीद है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 14, 2026 3:51:33 PM IST

Cocktail 2 का बड़ा धमाका तय! रिलीज से पहले ही शुरू हुई एडवांस बुकिंग, कब थिएटर में आएगी फिल्म?


Cocktail 2: मैडॉक फिल्म्स, जिसने हाल ही में स्त्री 2 और छावा जैसी बड़ी हिट्स दी हैं, अब एक नए अंदाज के साथ रोमांटिक सिनेमा की दुनिया में वापसी कर रहा है. इस बार प्रोडक्शन हाउस ने कॉमेडी-हॉरर से हटकर एक इमोशनल और मॉडर्न लव स्टोरी पर दांव लगाया है, जिसका नाम है कॉकटेल 2. ये फिल्म 2012 में आई होमी अदजानिया की कल्ट मूवी कॉकटेल का सीक्वल बताई जा रही है, जिसे लेकर लोगों के बीच पहले से ही खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

इस बार फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन मेन भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं. जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज करीब आ रही है, वैसे-वैसे इसका बज सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ता जा रहा है. ट्रेलर और गानों को पहले ही लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल चुका है, जिससे फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है.

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शुरू हुई एडवांस बुकिंग

फिल्म की रिलीज से लगभग पांच दिन पहले ही कॉकटेल 2 की एडवांस बुकिंग खोल दी गई है. ये फैसला बताता है कि मेकर्स अपनी फिल्म की परफॉर्मेंस को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं. मैडॉक फिल्म्स ने अपने ऑफिशियल एक्स (Twitter) अकाउंट पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि 14 जून से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है. लोग अब आसानी से अपनी सीटें पहले से रिजर्व कर सकते हैं.

कैसे करें टिकट बुक?

अगर आप कॉकटेल 2 देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो टिकट बुक करना बेहद आसान है. आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे BookMyShow या District App के जरिए अपनी पसंदीदा सीट चुनकर एडवांस बुकिंग कर सकते हैं.

कॉकटेल 2 को 19 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. अभी रिलीज में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन फिल्म ने पहले ही अपनी एडवांस बुकिंग और प्रमोशन के जरिए मजबूत पकड़ बना ली है. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये रोमांटिक ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा धमाका कर पाता है.

Tags: Cocktail 2Cocktail 2 Advance Bookingkriti sanonRashmika MandannaShahid Kapoor
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