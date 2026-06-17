Home > मनोरंजन > CM Vijay Belt Price: थलापति विजय पहनते हैं करोड़पतियों वाली बेल्ट! जानिए इसकी खासियत और कीमत

CM Vijay Belt Price: थलापति विजय पहनते हैं करोड़पतियों वाली बेल्ट! जानिए इसकी खासियत और कीमत

CM Vijay Belt Price: तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय हाल ही में चर्चा में बने हुए है और इस बार वो किसी बयान या फिल्म की वजह से सुर्खियों में नहीं है बल्कि इस बार वो अपने लुक को लेकर चर्चा में बने हुए हैं और खास ध्यान उनकी बेल्ट ने खींचा है. आइए जानते हैं कि क्या खास है बेल्ट में और उसकी कीमत क्या है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 17, 2026 12:05:53 PM IST

CM Vijay Belt Price: थलापति विजय पहनते हैं करोड़पतियों वाली बेल्ट! जानिए इसकी खासियत और कीमत


CM Vijay Belt Price: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि उनका स्टाइल है. हाल ही में फिल्मी सितारों के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरों में विजय की एक लग्जरी बेल्ट ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. सोशल मीडिया पर अब इस बेल्ट की कीमत और खासियत को लेकर जमकर चर्चा हो रही है. तो आइए जानते हैं कि क्या है बेल्ट की कीमत और इसकी खासियत.

मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय अक्सर सिंपल और दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं. सफेद शर्ट, काली पैंट और ब्लेजर वाला उनका लुक लोगों को खूब पसंद आ रहा है. हाल ही में उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों और उनके परिवारों से मुलाकात की, लेकिन इस दौरान उनके स्टाइलिश बेल्ट की चर्चा सबसे ज्यादा हुई.

You Might Be Interested In

 लग्जरी ब्रांड की बेल्ट पर टिकी सबकी नजर (CM Vijay Belt Price)

जैसे ही फोटोज सामने आईं, इंटरनेट यूजर्स ने विजय की बेल्ट को नोटिस करना शुरू कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये बेल्ट दुनिया के फेमस लग्जरी ब्रांड लुई विटन की है. अपनी प्रीमियम क्वालिटी और शानदार डिजाइन के लिए फेमस इस बेल्ट की कीमत करीब 60 हजार से 70 हजार रुपये के बीच बताई जा रही है.

ये बेल्ट प्रीमियम लेदर और कोटेड कैनवास से बनाई जाती है, जिससे इसकी मजबूती और टिकाऊपन बढ़ जाती है. खास बात ये है कि इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है. एक तरफ ब्रांड का सिग्नेचर डामियर चेक डिजाइन है, जबकि दूसरी तरफ सिंपल ब्लैक लेदर फिनिश दी गई है, जो फॉर्मल लुक के लिए परफेक्ट मानी जाती है. इस बेल्ट में लगा ‘LV’ लोगो वाला मेटल बकल इसे रॉयल और प्रीमियम लुक देता है. यही वजह है कि सेलिब्रिटीज और बड़े नेता ऐसे एक्सेसरीज को पसंद करते हैं. एक ही बेल्ट को फॉर्मल मीटिंग से लेकर कैजुअल आउटिंग तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

 कीमत जानकर चौंके फैंस

विजय की इस लग्जरी बेल्ट की कीमत सुनकर कई फैंस हैरान हैं. हालांकि, उनके चाहने वालों का कहना है कि विजय का स्टाइल हमेशा क्लास और एलिगेंस का बेहतरीन मेल रहा है और इस बार भी उन्होंने अपने फैशन सेंस से लोगों का ध्यान खींच लिया. 

Tags: CM Vijay Belt PriceTamil Nadu Chief Minister VijayVijay Louis Vuitton belt
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

माथे पर क्यों लगाया जाता है तिलक?

June 16, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 16, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026

चेहरे पर आ गई हैं झुर्रियां, आज से ही खाएं...

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026
CM Vijay Belt Price: थलापति विजय पहनते हैं करोड़पतियों वाली बेल्ट! जानिए इसकी खासियत और कीमत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CM Vijay Belt Price: थलापति विजय पहनते हैं करोड़पतियों वाली बेल्ट! जानिए इसकी खासियत और कीमत
CM Vijay Belt Price: थलापति विजय पहनते हैं करोड़पतियों वाली बेल्ट! जानिए इसकी खासियत और कीमत
CM Vijay Belt Price: थलापति विजय पहनते हैं करोड़पतियों वाली बेल्ट! जानिए इसकी खासियत और कीमत
CM Vijay Belt Price: थलापति विजय पहनते हैं करोड़पतियों वाली बेल्ट! जानिए इसकी खासियत और कीमत