Home > मनोरंजन > VIP कल्चर से दूर CM विजय, बस यात्रा वीडियो देख उत्साहित हुए फैंस; बोले- ‘यही है असली नेता’

VIP कल्चर से दूर CM विजय, बस यात्रा वीडियो देख उत्साहित हुए फैंस; बोले- ‘यही है असली नेता’

CM Vijay Viral Video: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने चेन्नई में 300 नई सरकारी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके अलावा खुद भी इनमें से एक बस में सफर किया. इसके वीडियोज वायरल हो रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 25, 2026 3:35:54 PM IST

थलापति विजय
थलापति विजय


तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय ने गुरुवार को चेन्नई में नई सरकारी बसों का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री को नई शुरू की गई बसों में से एक में सफर करते देखा जा रहा है. साथ ही उन्हें कंडक्टर और ड्राइवर से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. 

क्या है वायरल वीडियो?

चेन्नई शहर में 300 नई सरकारी बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद, विजय एक बस में सवार हुए और शहर का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने बस कर्मचारियों से बातचीत की और रास्ते में लोगों का अभिवादन किया. इस कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. और कई यूजर्स ने मुख्यमंत्री के बस में बिताए गए कुछ खास पलों के क्लिप साझा किए.



सीएम विजय का दिखा खास अंदाज

सफेद शर्ट और धूप का चश्मा पहने विजय चलती बस में बैठे हुए दिखाई दिए, जबकि उनके साथ आए मंत्री पास ही खड़े थे. एक वीडियो में, वे कंडक्टर से लंबी बातचीत करते नजर आ रहे हैं. दूसरे वीडियो में, वे कंडक्टर के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिससे आसपास के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. स्टाफ से बातचीत जारी रखने से पहले उन्हें स्नेहपूर्वक ड्राइवर के कंधे पर थपथपाते हुए भी देखा गया.

कब ली मुख्यमंत्री पद की शपथ?

नई बसों का उद्घाटन करना विजय की मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनकी सबसे चर्चित सार्वजनिक उपस्थितियों में से एक था. अभिनेता से राजनेता बने विजय ने 2024 में तमिलगा वेट्री कज़गम पार्टी की शुरुआत की और दो साल बाद अपना पहला चुनाव जीता. उन्होंने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

Tags: Cm vijayVijay Thalapathyviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत या पाकिस्तान? LPG सिलेंडर कहां है सस्ता, जानके चौंक...

June 25, 2026

शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 24, 2026

ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान

June 24, 2026

बॉलीवुड की 6 धमाकेदार मल्टीस्टारर फिल्में

June 24, 2026

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?

June 24, 2026

कौन हैं प्रणीति शिंदे?

June 24, 2026
VIP कल्चर से दूर CM विजय, बस यात्रा वीडियो देख उत्साहित हुए फैंस; बोले- ‘यही है असली नेता’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

VIP कल्चर से दूर CM विजय, बस यात्रा वीडियो देख उत्साहित हुए फैंस; बोले- ‘यही है असली नेता’
VIP कल्चर से दूर CM विजय, बस यात्रा वीडियो देख उत्साहित हुए फैंस; बोले- ‘यही है असली नेता’
VIP कल्चर से दूर CM विजय, बस यात्रा वीडियो देख उत्साहित हुए फैंस; बोले- ‘यही है असली नेता’
VIP कल्चर से दूर CM विजय, बस यात्रा वीडियो देख उत्साहित हुए फैंस; बोले- ‘यही है असली नेता’