VIP कल्चर से दूर CM विजय, बस यात्रा वीडियो देख उत्साहित हुए फैंस; बोले- ‘यही है असली नेता’

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय ने गुरुवार को चेन्नई में नई सरकारी बसों का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री को नई शुरू की गई बसों में से एक में सफर करते देखा जा रहा है. साथ ही उन्हें कंडक्टर और ड्राइवर से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है.

क्या है वायरल वीडियो?

चेन्नई शहर में 300 नई सरकारी बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद, विजय एक बस में सवार हुए और शहर का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने बस कर्मचारियों से बातचीत की और रास्ते में लोगों का अभिवादन किया. इस कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. और कई यूजर्स ने मुख्यमंत्री के बस में बिताए गए कुछ खास पलों के क्लिप साझा किए.

सीएम विजय का दिखा खास अंदाज

सफेद शर्ट और धूप का चश्मा पहने विजय चलती बस में बैठे हुए दिखाई दिए, जबकि उनके साथ आए मंत्री पास ही खड़े थे. एक वीडियो में, वे कंडक्टर से लंबी बातचीत करते नजर आ रहे हैं. दूसरे वीडियो में, वे कंडक्टर के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिससे आसपास के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. स्टाफ से बातचीत जारी रखने से पहले उन्हें स्नेहपूर्वक ड्राइवर के कंधे पर थपथपाते हुए भी देखा गया.

कब ली मुख्यमंत्री पद की शपथ?