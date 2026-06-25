VIP कल्चर से दूर CM विजय, बस यात्रा वीडियो देख उत्साहित हुए फैंस; बोले- ‘यही है असली नेता’

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय ने गुरुवार को चेन्नई में नई सरकारी बसों का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री को नई शुरू की गई बसों में से एक में सफर करते देखा जा रहा है. साथ ही उन्हें कंडक्टर और ड्राइवर से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है.
क्या है वायरल वीडियो?
चेन्नई शहर में 300 नई सरकारी बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद, विजय एक बस में सवार हुए और शहर का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने बस कर्मचारियों से बातचीत की और रास्ते में लोगों का अभिवादन किया. इस कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. और कई यूजर्स ने मुख्यमंत्री के बस में बिताए गए कुछ खास पलों के क्लिप साझा किए.
VIDEO | Chennai: Tamil Nadu CM Vijay flags off 300 new Tamil Nadu State Transport Corporation buses, takes a ride in one of the newly launched buses. #TamilNaduNews #CMVijay
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/GYwLqSM3GA
— Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2026
सीएम विजय का दिखा खास अंदाज
सफेद शर्ट और धूप का चश्मा पहने विजय चलती बस में बैठे हुए दिखाई दिए, जबकि उनके साथ आए मंत्री पास ही खड़े थे. एक वीडियो में, वे कंडक्टर से लंबी बातचीत करते नजर आ रहे हैं. दूसरे वीडियो में, वे कंडक्टर के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिससे आसपास के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. स्टाफ से बातचीत जारी रखने से पहले उन्हें स्नेहपूर्वक ड्राइवर के कंधे पर थपथपाते हुए भी देखा गया.
कब ली मुख्यमंत्री पद की शपथ?
नई बसों का उद्घाटन करना विजय की मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनकी सबसे चर्चित सार्वजनिक उपस्थितियों में से एक था. अभिनेता से राजनेता बने विजय ने 2024 में तमिलगा वेट्री कज़गम पार्टी की शुरुआत की और दो साल बाद अपना पहला चुनाव जीता. उन्होंने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.
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