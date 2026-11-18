Javed Akhtar: मौलाना साजिद रशीदी ने भगवान राम और रामायण की तारीफ करने के लिए जावेद अख्तर की आलोचना की है. उन्होंने इसके पीछे व्यावसायिक (कॉमर्शियल) मकसद होने का दावा किया और खुद को नास्तिक बताने वाले जावेद अख्तर की इस तारीफ पर सवाल उठाए. मौलाना ने मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर की आलोचना की है. जावेद अख्तर ने रणबीर कपूर अभिनीत ‘रामायण’ और भगवान राम से जुड़े आदर्शों की तारीफ की है.

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि अपना नाम जावेद अख्तर से बदलकर ‘राम पाल’ रख लें. उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने से जावेद अख्तर को हिंदुओं का सम्मान मिल सकेगा. मौलाना की यह प्रतिक्रिया तब आई, जब जावेद अख्तर ने कहा कि भगवान राम केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे नैतिकता, जीवन जीने के तरीके और कुछ सौंदर्यबोध (एस्थेटिक्स) का प्रतिनिधित्व करते हैं.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: “…Ram is not just about a person; Ram is a morality. Ram is a way of living. Ram is certain aesthetics, certain morality…Ram is in the blood of every Indian, whatever religion they follow. He is a way of life…,” says lyricist Javed Akhtar while speaking on the lines ‘Mann se Ravan jo nikale, Ram uske Mann main hai’ from ‘Pal Pal Hai Bhaari’ from Swades, a song penned by him. — ANI (@ANI) November 17, 2026

उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम हर भारतीय के खून में बसे हैं, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों. इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने उन पर व्यावसायिक लाभ के लिए बयान देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि गीतकार एक साथ दो नावों पर सवार होने (दो तरफा चाल चलने) की कोशिश कर रहे हैं. रशीदी ने कहा कि जावेद अख्तर एक व्यवसायी हैं,, बॉलीवुड में गाने बिकते हैं. अगर वह ऐसे बयान नहीं देंगे, तो उनके गाने कौन खरीदेगा?

उन्होंने बताया कि अख्तर ने खुद को सार्वजनिक रूप से नास्तिक बताया है और ऐसे में भगवान राम में उनकी आस्था जताने पर सवाल उठाया. रशीदी मौलाना ने आगे दावा किया कि अख्तर की ये बातें उनके व्यावसायिक हितों से प्रेरित हैं. उन्होंने इशारा किया कि अख्तर के परिवार के सदस्य फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर, लेखक और गीतकार के तौर पर काम करते हैं.

रशीदी ने कहा कि वह एक मुसलमान हैं और उन्हें इस पर गर्व है. वह एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, लेकिन इस देश में आप दोनों तरफ पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं. एक साथ दो नावों पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं लगता कि यह सही है. उन्होंने जावेद अख्तर पर अपनी ईमानदारी से समझौता करने का आरोप भी लगाया और कहा कि उनके जैसे लोग अपनी ईमानदारी तक का सौदा कर सकते हैं.

जावेद अख्तर ने क्या कहा?

मंगलवार शाम मीडिया से बातचीत के दौरान इस अनुभवी गीतकार से फिल्म ‘स्वदेश’ के गाने ‘पल पल है भारी’ की इन पंक्तियों के बारे में पूछा गया- ‘मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है.’ इसके जवाब में जावेद अख्तर ने कहा कि भगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे नैतिकता, जीवन जीने के तरीके और कुछ खास सौंदर्यबोध का प्रतीक हैं. उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम हर भारतीय के खून में बसे हैं, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों.