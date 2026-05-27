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CINTAA अध्यक्ष पूनम ढिल्लों ने रणवीर सिंह के ban होने पर जताई निराशा, कहा; ‘उन्हें हमारे पास आना चाहिए था’

हाल ही में सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) की अध्यक्ष पूनम ढिल्लों ने डॉन 3 से रणवीर सिंह के अचानक बाहर होने के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंध पर निराशा व्यक्त की है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 27, 2026 5:32:21 PM IST

CINTAA अध्यक्ष पूनम ढिल्लों ने रणवीर सिंह के ban होने पर जताई निराशा
CINTAA अध्यक्ष पूनम ढिल्लों ने रणवीर सिंह के ban होने पर जताई निराशा


हाल ही में सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) की अध्यक्ष पूनम ढिल्लों ने डॉन 3 से रणवीर सिंह के अचानक बाहर होने के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ (FWICE) द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंध पर निराशा व्यक्त की है. 

उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि न तो FWICE और न ही धुरंधर अभिनेता ने CINTAA को इस संबंध में सूचित किया, जो बॉलीवुड और भारतीय टेलीविजन में कलाकारों और अभिनेताओं का एक आधिकारिक ट्रेड यूनियन और प्रतिनिधि निकाय है.

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हम इस मुद्दे को सुलझा सकते थे

पूनम ढिल्लों ने वैरायटी इंडिया को बताया, “यह बहुत ही अजीब स्थिति है क्योंकि मामला हमारे सदस्यों में से एक का है, लेकिन न तो कलाकार, न निर्माता और न ही फेडरेशन ने हमें सूचित किया या हमें भरोसे में लिया. हम इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर सकते थे. हमारा संगठन इसी उद्देश्य से बना है कि अभिनेता और निर्माता के बीच उत्पन्न होने वाले ऐसे विवादों या किसी भी समस्या का समाधान करना.” उन्होंने आगे कहा, “रणवीर, CINTAA का हिस्सा होने के नाते, हमें शामिल कर सकते थे और हमसे संपर्क कर सकते थे ताकि हम इस मुद्दे को अधिक सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश कर सकें. मैं चाहूंगी कि हर अभिनेता अपनी प्रतिबद्धताओं का सर्वोत्तम तरीके से पालन करे. यदि कोई समस्या है, तो उन्हें उसे स्वयं हल करना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो एसोसिएशन से संपर्क करना चाहिए ताकि हम मिलकर उसका समाधान कर सकें. सच तो यह है कि हमें वास्तव में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं यह नहीं कह सकती कि कौन गलत है. मुझे बस इतना ही पता है.”

फिल्म वर्कर्स बॉडी ने रणवीर सिंह पर लगाया प्रतिबंध

FWICE ने सोमवार को अभिनेता रणवीर सिंह के डॉन 3 से अचानक बाहर निकलने के विरोध में उनके खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी किया. यह फैसला फिल्म निर्माता फरहान द्वारा अभिनेता के ‘डॉन 3’ प्रोजेक्ट से हटने के संबंध में फेडरेशन से औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराने के पांच महीने से अधिक समय बाद आया है. मनोज बाजपाई समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने इसका विरोध जताया है.

Tags: bollywoodentertainmentranveer singh
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