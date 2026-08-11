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CINTAA Controversy: आखिर क्यों भड़के CINTAA के कलाकार? पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे पर गंभीर आरोप! 11 सदस्यों ने दिया इस्तीफा!

CINTAA में बड़ा विवाद! मनमानी और एकतरफा फैसलों के आरोपों के बीच मुकेश ऋषि और पुनीत इस्सर समेत 11 दिग्गज कलाकारों ने दिया इस्तीफा. जानिए पूनम ढिल्लों पर क्यों उठे सवाल और क्या है पूरा मामला...

By: Shivani Singh | Published: August 11, 2026 9:34:03 PM IST

CINTAA में बड़ा विवाद! मनमानी और एकतरफा फैसलों के आरोपों के बीच मुकेश ऋषि और पुनीत इस्सर समेत 11 दिग्गज कलाकारों ने दिया इस्तीफा
CINTAA में बड़ा विवाद! मनमानी और एकतरफा फैसलों के आरोपों के बीच मुकेश ऋषि और पुनीत इस्सर समेत 11 दिग्गज कलाकारों ने दिया इस्तीफा


11 सदस्यों के इस्तीफे के बाद पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे पर लगे गंभीर आरोप, नए चुनाव की मांग
सिने और टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन यानी CINTAA में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. संस्था के भीतर चल रहा अंदरूनी कलह अब खुलकर सड़कों पर आ गया है. कार्यकारिणी (Executive Committee) के 11 सदस्यों के एक साथ इस्तीफा देने के बाद CINTAA की कार्यप्रणाली, फैसले लेने के तरीके और मौजूदा नेतृत्व पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. इस बड़े घटनाक्रम ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चौंका दिया है.

पारदर्शिता की कमी और एकतरफा फैसलों के आरोप

सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस्तीफा देने वाले 11 सदस्यों में 8 निर्वाचित (Elected) एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य शामिल हैं. इस्तीफा देने वाले कलाकारों का साफ आरोप है कि संस्था के भीतर संवैधानिक प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है. फैसलों में पारदर्शिता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और लगातार मनमानी और बदतमीजी का माहौल बढ़ता जा रहा है.

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अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवाद के केंद्र में

इस पूरे विवाद के केंद्र में CINTAA की प्रेसिडेंट पूनम ढिल्लों और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोल्हापुरे हैं. इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने आरोप लगाया है कि संस्था के महत्वपूर्ण फैसलों में एग्जीक्यूटिव कमेटी की पर्याप्त भागीदारी और मंजूरी नहीं ली जा रही है. कई मामलों में एकतरफा फैसले लेकर उन्हें जबरन आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे सदस्यों में गहरा असंतोष है.

इसी बीच, CINTAA की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह ने भी संस्था की कार्यप्रणाली और नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने भी फैसले लेने की मौजूदा प्रक्रिया पर अपनी चिंता जाहिर की है.

इस्तीफा देने वालों में शामिल हैं ये दिग्गज चेहरे

CINTAA की कार्यशैली से नाराज होकर पद छोड़ने वालों में फिल्म और टीवी जगत के कई नामी और वरिष्ठ कलाकार शामिल हैं:

  • मुकेश ऋषि
  • पुनीत इस्सर
  • हेमंत पांडे
  • विंदू दारा सिंह
  • साहिला चड्ढा
  • दीपक पाराशर
  • विकास वर्मा
  • हेतल परमार

नए चुनाव की मांग और आगे का रास्ता
संस्था में बढ़ते गतिरोध और अविश्वास के माहौल को देखते हुए अब नए सिरे से चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है. इस्तीफा देने वाले सदस्यों का मानना है कि जब तक पारदर्शी और संवैधानिक तरीके से नई कार्यकारिणी का गठन नहीं होगा, तब तक कलाकारों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना संभव नहीं है. अब देखना यह होगा कि पूनम ढिल्लों और मौजूदा बोर्ड इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है.

Tags: CINTAAMukesh rishipunit issar
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