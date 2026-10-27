BP Singh Death: टीवी जगत को बड़ा झटका! CID के निर्माता-निर्देशक बीपी सिंह का निधन, 77 की उम्र में ली अंतिम सांस

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आनी वाली पीढ़ियों के लिए हैं प्रेरणा
कब होगा अंतिम संस्कार?
कौन थे बीपी सिंह?
बृजेंद्र पाल सिंह के रूप में जन्मे बीपी सिंह को भारतीय टेलीविजन के सबसे लंबे समय तक चलने वाले क्राइम शो में से एक, सीआईडी के निर्माण, निर्देशन और निर्माण के लिए जाना जाता था. यह श्रृंखला 1998 में शुरू हुई और इसमें मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की एक टीम को मामलों की जांच करते हुए दिखाया गया. यह दो दशकों तक चली और भारतीय टेलीविजन पर एक जाना-पहचाना शो बन गई. बीपी सिंह ने शो में डीसीपी शमशेर सिंह चिटरोले के रूप में भी कभी-कभार भूमिका निभाई.
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