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BP Singh Death: टीवी जगत को बड़ा झटका! CID के निर्माता-निर्देशक बीपी सिंह का निधन, 77 की उम्र में ली अंतिम सांस

BP Singh Passes Away: टीवी के मशहूर शो ‘CID’ और ‘आहट’ के निर्माता बीपी सिंह का 77 साल की उम्र में निधन हो गया. फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 27, 2026 3:50:25 PM IST

'सीआईडी' के निर्माता-निर्देशक बीपी सिंह का हुआ निधन
'सीआईडी' के निर्माता-निर्देशक बीपी सिंह का हुआ निधन


लोकप्रिय टेलीविजन शो ‘सीआईडी’ के निर्माता-निर्देशक बीपी सिंह का 27 अक्टूबर, 2026 को 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया. फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन की खबर की पुष्टि की. बीपी सिंह को मंगलवार सुबह दिल का दौरा पड़ा था.

इंस्टाग्राम पर साझा की गई जानकारी

इंस्टाग्राम प्लैटफॉर्म पर अशोक पंडित ने लिखा, ‘आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से दिग्गज निर्माता-निर्देशक बीपी सिंह जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. एक प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता जिन्होंने अपने क्राइम शो ‘सीआईडी’ और ‘आहट’ से पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया.’

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आनी वाली पीढ़ियों के लिए हैं प्रेरणा

बीपी सिंह के काम को प्रेरणादायक बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, ‘उनका काम आज भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा. मुझे सौभाग्य मिला कि जब वे इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तब मैं उनका बहुत करीबी सहयोगी था.’ उन्होंने यह भी बताया कि दोनों की दोस्ती तब और गहरी हुई और वे तब और करीब आ गए जब बीपी सिंह इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे.

कब होगा अंतिम संस्कार?

अशोक ने बताया कि बीपी सिंह का अंतिम संस्कार बुधवार, 28 अक्टूबर को होगा. उन्होंने यह भी लिखा कि अंतिम संस्कार से संबंधित और अधिक जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी.

कौन थे बीपी सिंह?

बृजेंद्र पाल सिंह के रूप में जन्मे बीपी सिंह को भारतीय टेलीविजन के सबसे लंबे समय तक चलने वाले क्राइम शो में से एक, सीआईडी ​​के निर्माण, निर्देशन और निर्माण के लिए जाना जाता था. यह श्रृंखला 1998 में शुरू हुई और इसमें मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की एक टीम को मामलों की जांच करते हुए दिखाया गया. यह दो दशकों तक चली और भारतीय टेलीविजन पर एक जाना-पहचाना शो बन गई. बीपी सिंह ने शो में डीसीपी शमशेर सिंह चिटरोले के रूप में भी कभी-कभार भूमिका निभाई.

यह खबर भी पढ़ें: Love Gill Pregnancy Controversy: क्या प्रेग्नेंट थीं लव गिल? 55 साल के एक्टर संग चला अफेयर; फिर 5 करोड़ लेकर क्लॉज

Tags: BP Singh latest newsBP Singh passes awayCID producer BP Singh
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