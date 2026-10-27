CID Producer B.P. Singh Death Reason: कैसे हुई CID के निर्माता बीपी सिंह की मौत? जानिए कब होगा अंतिम संस्कार

लोकप्रिय क्राइम शो ‘CID’ बनाने वाले प्रोड्यूसर-डायरेक्टर बीपी सिंह का मंगलवार सुबह को निधन हो गया. उनके जाने से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. फिल्ममेकर अशोक पंडित ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर उनके निधन की जानकारी दी. साथ ही मौत का कारण बताया. जानिए पूरी जानकारी.

कैसे हुई मौत?

निर्माता-निर्देशक बीपी सिंह का 27 अक्टूबर 2026 यानी मंगलवार को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया. फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन की खबर की पुष्टि की. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बताया, ‘आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से दिग्गज निर्माता-निर्देशक बीपी सिंह जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. एक प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता जिन्होंने अपने क्राइम शो ‘सीआईडी’ और ‘आहट’ से पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया.

कब होगा अंतिम संस्कार?

अशोक पंडित ने बताया कि बीपी सिंह का अंतिम संस्कार बुधवार, 28 अक्टूबर को होगा. उन्होंने यह भी लिखा कि अंतिम संस्कार से संबंधित और अधिक जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी.

बीपी सिंह कौन थे?

बृजेंद्र पाल सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था और उन्होंने भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली टेलीविज़न सीरीज़ में से एक, CID को बनाया, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया. CID, जो 1998 में शुरू हुआ था, मुंबई क्राइम ब्रांच टीम पर आधारित था और दो दशकों तक चला. बीपी सिंह ने शो में कभी-कभी DCP शमशेर सिंह चित्रोले का रोल भी किया. इस सीरीज़ ने 2010 में CID गैलेंट्री अवार्ड्स शुरू किए.