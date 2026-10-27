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CID Producer B.P. Singh Death Reason: कैसे हुई CID के निर्माता बीपी सिंह की मौत? जानिए कब होगा अंतिम संस्कार

CID producer B.P. Singh Death Reason: बृजेंद्र पाल सिंह उर्फ बीपी सिंह, जो भारत के मशहूर टीवी शो ‘CID’ के निर्माता थे, उनका 77 की उम्र में निधन हो गया. जानिए क्या था मौत कारण.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 27, 2026 4:05:34 PM IST

सीआईडी प्रोड्यूसर बीपी सिंह की कैसे हुई मौत?
सीआईडी प्रोड्यूसर बीपी सिंह की कैसे हुई मौत?


लोकप्रिय क्राइम शो ‘CID’ बनाने वाले प्रोड्यूसर-डायरेक्टर बीपी सिंह का मंगलवार सुबह को निधन हो गया. उनके जाने से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. फिल्ममेकर अशोक पंडित ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर उनके निधन की जानकारी दी. साथ ही मौत का कारण बताया. जानिए पूरी जानकारी. 

कैसे हुई मौत?

निर्माता-निर्देशक बीपी सिंह का 27 अक्टूबर 2026 यानी मंगलवार को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया. फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन की खबर की पुष्टि की. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बताया, ‘आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से दिग्गज निर्माता-निर्देशक बीपी सिंह जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. एक प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता जिन्होंने अपने क्राइम शो ‘सीआईडी’ और ‘आहट’ से पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया.

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कब होगा अंतिम संस्कार?

अशोक पंडित ने बताया कि बीपी सिंह का अंतिम संस्कार बुधवार, 28 अक्टूबर को होगा. उन्होंने यह भी लिखा कि अंतिम संस्कार से संबंधित और अधिक जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी.

बीपी सिंह कौन थे?

बृजेंद्र पाल सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था और उन्होंने भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली टेलीविज़न सीरीज़ में से एक, CID को बनाया, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया. CID, जो 1998 में शुरू हुआ था, मुंबई क्राइम ब्रांच टीम पर आधारित था और दो दशकों तक चला. बीपी सिंह ने शो में कभी-कभी DCP शमशेर सिंह चित्रोले का रोल भी किया. इस सीरीज़ ने 2010 में CID गैलेंट्री अवार्ड्स शुरू किए.
इस शो ने टेलीविज़न इतिहास भी बनाया. अक्टूबर 2004 में एक स्पेशल एपिसोड, जिसे 111 मिनट के एक ही टेक में शूट किया गया था, ने टीवी शो में सबसे लंबे लगातार शॉट के लिए लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री हासिल की.

CID के अलावा भी किया काम

बीपी सिंह का काम CID से भी आगे था. उन्होंने सोनी टीवी की हॉरर सीरीज़ आहट को प्रोड्यूस किया, जो 1995 से 2015 तक चली. उनके दूसरे क्रेडिट्स में खाकी, अभय और सुपरकॉप्स वर्सेस सुपर विलेन्स शामिल हैं. इंडस्ट्री के साथियों का कहना है कि उनके क्राइम और हॉरर शोज़ ने इंडियन टेलीविज़न पर इस जॉनर को बनाया.

Tags: BP Singh passes away
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