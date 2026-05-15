Home > मनोरंजन > 26 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा धमाका! CID का ये एपिसोड बना नंबर 1, IMDb रेटिंग देख उड़ जाएंगे होश!

26 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा धमाका! CID का ये एपिसोड बना नंबर 1, IMDb रेटिंग देख उड़ जाएंगे होश!

CID Most Popular Episode: सीआईडी का वो सबसे पॉपुलर एपिसोड जिसमें अंडरग्राउंड फाइटर विक्रम की रहस्यमयी मौत की जांच दिखाई गई है. इसे IMDb पर 9.6 रेटिंग और यूट्यूब पर लाखों व्यूज मिले हैं. आइए जानते हैं उस एपिसोड का नाम.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 15, 2026 2:20:22 PM IST

26 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा धमाका! CID का ये एपिसोड बना नंबर 1, IMDb रेटिंग देख उड़ जाएंगे होश!


CID Most Popular Episode: ‘सीआईडी’ भारतीय टेलीविजन का एक ऐसा क्राइम-थ्रिलर शो रहा है जिसने सालों तक लोगों का भरपूर मनोरंजन किया. भले ही ये शो अब अपने पुराने फॉर्म में बंद हो चुका हो, लेकिन आज भी इसके किरदार लोगों के दिलों में जिंदा हैं. एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत जैसे किरदारों ने इस शो को एक अलग पहचान दी.

इस शो का पहला सीजन करीब 20 सालों तक चला, जबकि दूसरा सीजन लगभग एक साल तक प्रसारित हुआ. दोनों ही सीजन में कुल मिलाकर 1650 से ज्यादा एपिसोड दिखाए गए, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया.

You Might Be Interested In

 सबसे पॉपुलर एपिसोड कौन सा है?

अगर बात सीआईडी के सबसे फेमस एपिसोड की करें, तो इसका नाम है ‘द लास्ट फाइट’. ये एपिसोड 9 फरवरी 2025 को प्रसारित हुआ था और ये सीजन 2 का 16वां एपिसोड था.

इस कहानी में एक अंडरग्राउंड फाइटर विक्रम की कहानी दिखाई गई है, जिसकी रिंग में अचानक मौत हो जाती है. उसकी मौत के बाद उसकी गर्लफ्रेंड सीआईडी टीम को कॉल करती है और फिर पूरी टीम इस रहस्यमयी केस की जांच में जुट जाती है.

क्यों बना ये एपिसोड इतना खास?

‘द लास्ट फाइट’ एपिसोड को लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि इसमें कहानी को काफी रोमांचक और रहस्यमयी तरीके से दिखाया गया है. इसमें इमोशन, सस्पेंस और थ्रिल का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है. इस एपिसोड को लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और ये सीआईडी के सबसे चर्चित एपिसोड्स में शामिल हो गया.

 रेटिंग और लोकप्रियता

आईएमडीबी (IMDb) पर इस एपिसोड को 10 में से 9.6 रेटिंग मिली है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. सीआईडी के किसी भी अन्य एपिसोड को इतनी ऊंची रेटिंग नहीं मिली है.

इसके अलावा, ये एपिसोड SET India के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया गया था, जहां इसे अब तक 24 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. ये आंकड़ा इसकी लोकप्रियता को साफ दिखाता है.

 सीआईडी का सफर

सीआईडी की शुरुआत साल 1998 में हुई थी और इसका पहला सीजन 2018 तक चला. इसके बाद फैंस की मांग पर इसका दूसरा सीजन दिसंबर 2024 में शुरू किया गया, जो दिसंबर 2025 तक चला. अब चर्चा है कि मेकर्स इसका तीसरा सीजन भी ला सकते हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

Tags: CIDCID Most Popular Episode
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुलजार की प्यार भरी शायरी

May 14, 2026

मानुषी छिल्लर को डेब्यू फिल्म में ही हुआ था करोड़ों...

May 14, 2026

ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी धुरंधर 2

May 14, 2026

किसने दी प्रतीक यादव को मुखाग्नि?

May 14, 2026

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026
26 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा धमाका! CID का ये एपिसोड बना नंबर 1, IMDb रेटिंग देख उड़ जाएंगे होश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

26 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा धमाका! CID का ये एपिसोड बना नंबर 1, IMDb रेटिंग देख उड़ जाएंगे होश!
26 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा धमाका! CID का ये एपिसोड बना नंबर 1, IMDb रेटिंग देख उड़ जाएंगे होश!
26 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा धमाका! CID का ये एपिसोड बना नंबर 1, IMDb रेटिंग देख उड़ जाएंगे होश!
26 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा धमाका! CID का ये एपिसोड बना नंबर 1, IMDb रेटिंग देख उड़ जाएंगे होश!