आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चंकी पांडे को जान से मारना चाहती थी ये हसीना? अभिनेता के एक झूठ से एक्ट्रेस संग हुआ दर्दनाक हादसा, जानिए वो किस्सा

लहंगे में सजीं नीलम कोठारी, बाइक का तपता साइलेंसर, एक दर्दभरी चीख… और ऐसा हादसा जिसने उनके पैर पर ऐसा निशान छोड़ दिया. जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिलचस्प किस्से की, जिसने लोगों को चौंका दिया था. जानिए आखिर ऐसा क्या हुआ था, कि हुई ये घटना.

क्या है वो किस्सा?

साल 1987 में शिबू मित्रा की फिल्म ‘आग ही आग’ की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ, जिसे कोई नहीं भूल पाया. सीन में चंकी पांडे को बाइक पर नीलम कोठारी को मंडप से लेकर भागना था. लेकिन चंकी पांडे ने पहले से ही झूठ बोल दिया था. उन्होंने डायरेक्टर को बोला कि उन्हें बाइक चलानी आती है, लेकिन ऐसा नहीं था. जब कैमरा रोल हुआ, बाइक तेजी से आगे बढ़ी. और अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया. नीलम दुल्हन के भारी जोड़े में सड़क पर जा गिरी और गर्म मोटरसाइकिल उनके ऊपर आ गिरी. जलते हुए साइलेंसर ने उनके पैर को बुरी तरह झुलसा दिया.

चंकी पांडे पर जताया गुस्सा

बताया जाता है कि एक्ट्रेस नीलम कोठारी के पैर की चमड़ी तक छिल गई थी. दर्द के बावजूद नीलम ने शूटिंग पूरी की. बाद में उन्होंने मजाक में कहा था उस वक्त उनका मन करता था कि चंकी पांडे को जान से मार दूं. आज वो उस हादसे का निशान उनके पैर पर मौजूद है. लेकिन दोनों अब उस दर्दनाक किस्से को मुस्कुरा कर याद करते हैं खूब हंसते हैं.

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