Chumma Bollywood songs: ‘चुम्मा’ वाले गानों का क्रेज बरकरार, हर दौर के लोगों के दिलों पर कायम है इनका जादू

Chumma Bollywood songs: बॉलीवुड संगीत की दुनिया में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो सुनते ही गाना सुपरहिट बन जाता है. ‘चुम्मा’ भी उन्हीं में से एक है. 90 के दशक में फिल्म हम का मशहूर गीत जुम्मा चुम्मा दे दे रिलीज हुआ तो उसने देशभर में धूम मचा दी. बड़े पर्दे पर इसकी भव्य प्रस्तुति और जोशीली धुन ने इसे उस दौर का पार्टी एंथम बना दिया. आज भी शादी-ब्याह या किसी भी जश्न में यह गीत बजते ही लोग झूम उठते हैं.

रोमांस और मस्ती का तड़का

इसके बाद फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी का गीत जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा भी दर्शकों के बीच खूब लोकप्रिय हुआ. इस गाने ने रोमांस और मस्ती का ऐसा संगम पेश किया, जिसने युवाओं को खास तौर पर आकर्षित किया. इसके बोल और धुन लंबे समय तक लोगों की जुबान पर रहे.

हर दौर में कायम रहा ट्रेंड

समय बदला, संगीत का अंदाज बदला, लेकिन ‘चुम्मा’ शब्द का आकर्षण कम नहीं हुआ. बाद के वर्षों में भी कई फिल्मों और मंच प्रस्तुतियों में ऐसे गीत शामिल किए गए, जिन्होंने दर्शकों को थिरकने पर मजबूर किया. सोशल मीडिया के दौर में तो पुराने गानों को भी नया जीवन मिला. छोटे वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर इन गीतों के डांस स्टेप्स और रील्स खूब वायरल हुए.

क्यों हिट होते हैं ऐसे गाने?

संगीतकारों का मानना है कि ऐसे गीतों की लोकप्रियता का कारण सिर्फ उनका शीर्षक नहीं, बल्कि उनकी कैची धुन, जोशीली कोरियोग्राफी और बड़े सितारों की मौजूदगी भी है. ‘चुम्मा’ शब्द में एक हल्की शरारत और रोमांटिक अंदाज झलकता है, जो दर्शकों को तुरंत आकर्षित करता है. यही वजह है कि ये गाने रिलीज होते ही चर्चा में आ जाते हैं.

पीढ़ियों को जोड़ता संगीत

दिलचस्प बात यह है कि इन गीतों को सिर्फ उस दौर के लोग ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी भी पसंद करती है. पुराने गीतों के रिमिक्स संस्करण और डीजे मिक्स ने इन्हें आज के समय में भी प्रासंगिक बनाए रखा है. पारिवारिक समारोहों से लेकर कॉलेज फेस्ट तक, इनकी गूंज सुनाई देती है.

चुम्मा’ वाले गानों ने बनाई खास पहचान

‘चुम्मा’ वाले बॉलीवुड गानों ने मनोरंजन की दुनिया में एक खास पहचान बनाई है. ये गीत सिर्फ रोमांस का प्रतीक नहीं, बल्कि उत्सव और मस्ती का भी हिस्सा बन चुके हैं. समय चाहे जितना बदल जाए, इन गानों की धुन और ऊर्जा आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह बसती है.