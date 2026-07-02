सोनी सब पर जल्द रिलीज होगी ‘चुड़ैल चली ससुराल’, जादुई संसार में दिखेगी दयालु भूतनी की कहानी

Chudail Chali Sasural: सोनी सब जल्द ही दर्शकों के लिए एक नया फैमिली एंटरटेनमेंट शो लेकर आ रहा है. शो का नाम है ‘चुड़ैल चली ससुराल’. इस शो में सिटकॉम फैंटेसी, कॉमेडी और पारिवारिक रिश्तों का अनोखा मेल देखने को मिलने वाला है. शो की कहानी में जादुई दुनिया और आम परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी का तड़का देखने को मिलेगा. यहां दर्शकों को हर एपिसोड में हंसी, इमोशन और कई मजेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं.

दयालु चुड़ैल की दिलचस्प कहानी

शो की कहानी उर्वशी यानी हिबा नवाब के इर्द-गिर्द घूमती है. उर्वशी एक दयालु चुड़ैल है. वह अपने जादुई संसार को पीछे छोड़कर इंसानी दुनिया में कदम रखती है. वो प्यार और परिवार को अपनाने का फैसला करती है. उर्वशी की शादी आरव पटेल नाम के लड़के से होती है. आरव पटेल का किरदार अधिक मेहता निभा रहे हैं. वो एक ईमानदार और सादगी पसंद बिजनेसमैन है. दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं. हालांकि इंसानी दुनिया के तौर-तरीकों में ढलना उर्वशी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता और उसे काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं. इन्हीं उतार चढ़ाव से शो फनी बन जाता है.

देखने को मिलेगा मजेदार टकराव

उर्वशी जब अपने नए परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करती है, तो छोटी-छोटी बातें भी जादुई घटनाओं में बदल जाती हैं. उसके जादू के कारण घर में कई मजेदार हालात पैदा होते हैं, जो दर्शकों को खूब हंसाएंगे. कहानी में एक और अहम किरदार कामिनी यानी राखी विजन का है. वह एक शक्तिशाली चुड़ैल है, जिसका मानना है कि जादू सबसे ऊपर है. कामिनी को उर्वशी का इंसानी दुनिया में जाकर बसने का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता. ऐसे में दोनों के बीच जादू और सामान्य पारिवारिक जीवन को लेकर होने वाली नोकझोंक शो का सबसे दिलचस्प हिस्सा होगी.

6 साल बाद सोनी सब पर लौटीं हिबा नवाब

शो को लेकर हिबा नवाब ने अपनी खुशी भी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने ‘चुड़ैल चली ससुराल’ की कहानी सुनी, तो उन्हें महसूस हो गया कि यह ऐसा शो है जो हर उम्र के दर्शकों का मनोरंजन करेगा. उनके मुताबिक, इसमें कॉमेडी, जादुई घटनाएं और परिवार से जुड़े भावुक पल एक साथ देखने को मिलेंगे. उन्होंने बताया कि वे लगभग छह साल बाद सोनी सब पर वापसी करने वाली हैं, जो उनके लिए घर लौटने जैसा एहसास है.