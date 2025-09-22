साड़ी उतारो, पेटीकोट ऊपर करो-जब सेक्स सीन की शूटिंग में हुई ऐसी डिमांड, सन्न रह गई एक्ट्रेस

Chitrangada Singh Sex Scene: बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ कई बार सेट पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे वो फिल्मों की शूटिंग से ही तौबा कर लेती हैं. कई बार सेट पर उनके साथ या तो कोई छेड़छाड़ हो जाती है या फिर शूटिंग के दौरान उनसे ऐसा करवाने की कोशिश की जाती है जो कि उन्हें रास नहीं आता है. बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. 2017 में रिलीज हुई फिल्म बाबुमोशाय बंदूकबाज़ (Babumoshai Bandookbaaz) के दौरान सेट पर चित्रांगदा सिंह (Chitrangada Singh) के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे काफी हंगामा मच गया था.

दरअसल, 2017-18 के आसपास जब बॉलीवुड में मीटू मूवमेंट की लहर चला रही थी तो चित्रांगदा ने खुलासा किया कि बाबुमोशाय बंदूकबाज़ की लखनऊ में शूटिंग के दौरान उनके साथ हैरेसमेंट किया गया था. चित्रांगदा ने कहा था, मैं वो सब भूल नहीं पा रही हूं. मैं कोशिश कर रही हूं लेकिन वो घटना भुलाना मुश्किल हो रहा है. मुझे इसके बारे में दो साल पहले बात करनी चाहिए थी जब ये घटना मेरे साथ हुई थी.

सेक्स सीन के दौरान की गई बदसलूकी

चित्रांगदा के मुताबिक उन्हें शूटिंग के दौरान एक सेक्स सीन शूट करना था. ये सीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) और उनके बीच फिल्माया जाना था. चित्रांगदा से कहा गया कि वो साड़ी के अंदर केवल पेटीकोट पहनें और एक्टर के ऊपर बैठकर खुद को रगड़ें. चित्रांगदा ने ये सीन करने से इंकार कर दिया और कहा कि ये वो ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि ये उनके कंफर्ट जोन से बाहर है. जब उन्होंने सीन करने से मना किया तो उन्हें क्रू मेंबर्स ने धमकाना शुरू कर दिया और उन्हें हैरेस भी किया.

ये सारी घटना होती रही लेकिन नवाज़ सिर्फ देखते रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा. चित्रांगदा के मुताबिक उन्होंने फिल्म उसी वक्त छोड़ दी और सेट छोड़कर घर आ गईं. बाद में इस फिल्म में एक्ट्रेस बिदिता बाग़ (Bidita Baag) को कास्ट किया गया था. बिदिता ने फिल्म मिलने के बाद कहा था कि वो बेहद लकी हैं कि उन्हें ये रोल करने को मिला. बाबुमोशाय बंदूकबाज़ की बात करें तो ये फिल्म बॉक्सऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी थी और फ्लॉप साबित हुई थी.