प्यार में पड़ी बेटी, पिता बने दुश्मन! जब 19 साल की श्रीजा ने Chiranjeevi पर लगाए चौंकाने वाले आरोप

Srija Konidela Case: क्या हो जब साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी (South Megastar Chiranjeevi) की बेटी अचानक घर से गायब हो जाए और अगली सुबह खबर आए कि उसने आर्य समाज मंदिर (Arya Samaj Mandir) में शादी कर ली? यह चौंकाने वाली घटना सालों पहले घटी थी, जब उनकी बेटी श्रीजा कोनिदेला (srija konidela) ने महज 19 साल की उम्र में घर छोड़कर सिरीश भारद्वाज (Sirish Bhardwaj) से विवाह कर लिया था।

उस समय श्रीजा सीए की पढ़ाई कर रही थीं। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने साहसिक कदम उठाते हुए परिवार की इच्छा के विपरीत शादी की। इस घटना ने न सिर्फ मीडिया में सनसनी मचा दी, बल्कि राजनीतिक और फिल्मी हलकों में भी हलचल पैदा कर दी।

पिता और परिवार से खतरा

शादी के तुरंत बाद श्रीजा ने पुलिस से सुरक्षा मांगी और कहा कि उन्हें अपने पिता और परिवार से खतरा है। वहीं, दूसरी तरफ, चिरंजीवी ने इस विवाह को अवैध करार देते हुए अपहरण का केस दर्ज करा दिया। मामला इतना गंभीर हो गया कि यह कोर्ट तक पहुंचा और दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi high Court) को दखल देना पड़ा। अदालत ने श्रीजा और सिरीश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

दहेज उत्पीड़न के आरोप

शुरुआत में दोनों का रिश्ता मजबूती से चला, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। श्रीजा ने पति पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए और मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। आखिरकार, 2014 में दोनों का तलाक हो गया। बता दें जब दोनों ने शादी का फैसला लिया तो श्रीजा की उम्र 19 साल था जबकि, सिरीश 21 साल का था।

दोस्त कल्याण देव से की दूसरी शादी

इसके बाद श्रीजा ने अपने बचपन के दोस्त कल्याण देव (Kalyan Dev) से दूसरी शादी की, जिससे उनकी एक बेटी है, जिसका नाम उन्होंने नविष्का रखा। हालांकि, कुछ वक्त बाद दूसरी शादी भी टूटने की कगार पर आ गई। बढ़ती मुश्किलों के बाद कल्याण देव ने श्रीजा के साथ रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। इसको लेकर श्रीजा की ओर से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। अब दोनों साथ हैं या नहीं इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं लेकिन, श्रीजा अब लाइमलाइट से दूर साधारण जिंदगी जी रही हैं।