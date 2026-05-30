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चाइल्ड स्टार से टीवी क्वीन तक… 12 साल की उम्र में मिली शोहरत, शादी के दो साल बात आई तलाक की नौबत

खूबसूरत टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट आज अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं. वे अपने एक्टिंग और पर्सनल लाइफ के कारण सुर्खियों में रहती हैं. उन्होंने 12 साल की उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू किया था.

By: Deepika Pandey | Published: May 30, 2026 2:26:52 PM IST

जेनिफर विंगेट
जेनिफर विंगेट


Jennifer Winget: टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट 30 मई 2026 को अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं. उन्हें एक्टिंग के साथ ही खूबसूरती और पर्सनल लाइफ के बारे में भी जाना जाता है. आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं. बता दें कि विंगेट ने 12 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने फिल्म राजा को रानी से प्यार हो गया में काम किया था. 

चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया करियर

इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल ‘शाका लाका बूम बूम’ में चाइल्ड आर्टिस्ट पिया का किरदार निभाया था. इसके अलावा जेनिफर विंगेट एकता कपूर के मशहूर सीरियल ‘कसौटी जिंदगी की’ में काम किया था. वे इस सीरियल में प्रेरणा और अनुराग बसु की बेटी स्नेहा के किरदार में नजर आई थीं. इसके अलावा जेनिफर ने कई फिल्मों में काम किया है. 

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रानी मुखर्जी के साथ किया काम

वे ‘अकेले हम अकेले तुम’, कुछ न कहो और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म ‘राजा की आएगी बारात’ में नजर आई थीं. हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा पहचान ‘बेहद’ सीरियल से मिलीं. वे फिल्म में माया का किरदार निभाकर घर-घर में चर्चा में रहीं. इसके अलावा वे ‘बेपनाह’ में भी नजर आई थीं.

एक्टिंग नहीं करतीं, तो क्या होतीं जेनिफर

जेनिफर विंगेट एक बेहतरीन टीवी एक्ट्रेस हैं लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर वो एक्टिंग में नहीं होतीं, तो वे एयर होस्टेस बनतीं. उन्हें एयर होस्टेस काफी पसंद है. आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी के दो साल बाद ही एक्ट्रेस का तलाक हो गया था. 

करण ग्रोवर से हुई शादी

साल 2012 में जेनिफर विंगेट ने करण सिंह ग्रोवर से शादी की. 2014 में दोनों की शादी टूट गई और उन्होंने तलाक ले लिया. इसके बाद करण ने बिपाशा बसु से शादी कर ली. करण ग्रोवर एक टीवी एक्टर हैं और वे कई बेहतरीन सीरियल में काम कर चुके हैं. वहीं बिपाशा बसु एक बेहतरीन बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं. वे काफी समय से फिल्मों में नजर नहीं आई हैं.

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