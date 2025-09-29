एक संग बुझ गए घर के दो चिराग, टीवी के नन्हें लक्ष्मण ने भाई संग दुनिया को कहा ‘अलविदा’; घर में पसरा मातम
Veer Sharma And His Elder Brother Passed Away: कोटा जिले में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दीप श्री अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर बी-403 में आग लगने के कारण दो भाईयों की जान चली गई है. जिनमें से एक वीर शर्मा थे, जो टीवी की दुनिया में बतौर चाइल्ड एक्टर काम कर चुके हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: September 29, 2025 7:41:44 AM IST

Veer Sharma Death: टेलीविज़न की दुनिया में कई नन्हे कलाकार अपनी पहचान बनाने आते हैं. कई बार इनकी मासूमियत लोगों का दिल जीत लेती हैं. ऐसे ही एक कलाकार ने लोगों के दिलों पर अपनी शानदार एक्टिंग और मासूमियत से राज किया था. 10 साल के वीर शर्मा ने वीर हनुमान” में लक्ष्मण का किरदार निभाकर खूब वाहवाही बटोरी थी. हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया है. वीर और उनके भाई शौर्य की घटना में जान चली गई है. दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया.

कैसे हुई ये घटना?

दरअसल अनंतपुरा थाना क्षेत्र स्थित दीपश्री बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर स्थित उनके फ्लैट के ड्राइंग रूम में आग लग गई. कोटा की पुलिस अधीक्षक (एसपी) तेजेश्वरी गौतम ने घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट होने का संदेह है. एसपी ने कहा, “घटना के समय बच्चे सो रहे थे. आग दूसरे कमरों तक नहीं फैली और धुएं से दम घुटने से उनकी मौत हुई.”

कौन थे वीर और शौर्य

वीर और शौर्य, रीता शर्मा और जितेंद्र शर्मा के बेटे थे. रीता शर्मा एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जो क्रैश कोर्स, क्राइम्स एंड कन्फेशंस और चाहतें जैसे टीवी और वेब शोज़ में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. वहीं, बच्चों के पिता, जितेंद्र शर्मा कोटा के एक निजी कोचिंग संस्थान में फैकल्टी मेंबर हैं. जानकारी के मुताबिक वीर शर्मा एक फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले थे और उनके बड़े भाई शौर्य आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. इस विनाशकारी दुर्घटना के बाद, जितेंद्र शर्मा ने कथित तौर पर घोषणा की कि वह अपने दोनों बेटों की आंखें दान करवाना चाहते हैं.

