OTT पर गर्दा उड़ा रही धमाकेदार एक्शन और सस्पेंस से भरपूर चीफ ऑफ वॉर, हर एपिसोड में थ्रिल और ड्रामा मौजूद

चीफ ऑफ वॉर वेब सीरीज में हॉलीवुड स्टार जेसन मोमोआ की एक्टिंग लोगों का ध्यान उनकी और कर रही है, इस पर इस सीरीज में शानदार एक्टिंग और खूबसूरत कहानी है जो हर मोड़ पर फैंस को अपनी और अट्रैक्ट कर रही है।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 7, 2025 11:35:28 IST

Amazon Prime action series
Amazon Prime action series

Chief of War: ओटीटी की दुनिया में हर हफ्ते नई वेब सीरीज रिलीज होती है लेकिन कुछ ऐसी वेब सीरीज होती है जो दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाती हैं और छाप छोड़ देती है। ऐसी एक सीरीज है ‘चीफ ऑफ वॉर’ जो की अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज हुई है और यह फैंस के बीच काफी ज्यादा फेमस हो रही है। इस वेब सीरीज में हॉलीवुड स्टार जेसन मोमोआ की एक्टिंग लोगों का ध्यान उनकी और कर रही है, इस पर इस सीरीज में शानदार एक्टिंग और खूबसूरत कहानी है जो हर मोड़ पर फैंस को अपनी और अट्रैक्ट कर रही है

सीरीज में हवाई दीपों का गौरवशाली इतिहास दिखाया गया हैं

चीफ ऑफ वॉर की कहानी 18 सेंचुरी की है यह दौर तब का था जब अमेरिका और यूरोप से उपनिवेशवादी ताकते हवाई पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक महान योद्धा कामेहामेहा द ग्रेट ने हवाई दीपों को बचाने की कोशिश की है। इस सीरीज में हवाई की का कल्चर, उनकी परंपरा और वहां के लोगों की लाइफस्टाइल को काफी अच्छे से दिखाया गया हैं। 

जेसन मोमोआ की दमदार एक्टिंग ने फैंस को बनाया दीवाना 

इस सीरीज में हॉलीवुड के सुपरस्टार जेसन मोमोआ ने दमदार एक्टिंग की है, उन्होंने इस वेब शो को लिखा है और प्रोड्यूस भी किया है। उनके दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार एक्टिंग ने हर सीन में जान ही डाल दी है। चाहे वह युद्ध का मैदान हो या फिर कोई इमोशनल मोमेंट। 

शानदार सेट और फिल्म में बेहद दमदार एक्शन सीन्स 

चीफ ऑफ वॉर की सिनेमैटोग्राफी और सेट डिजाइन काफी खूबसूरत था जो इस सीरीज को और भी ज्यादा खास बना रहा है। इस में युद्ध के सीन को काफी अच्छे तरीके से फिल्माया गया है जो दर्शकों को पुराने टाइम के माहौल को याद दिला देते हैं। इसमें हथियारों का इस्तेमाल, लड़ाई की टेक्निक्स और एक योद्धा के जुनून को काफी अच्छे से दिखाया गया है जो बिल्कुल रियल लग रहा है साथ में इस सीरीज में हवाई के खूबसूरत नजारे और नेचुरल सीन्स को भी काफी अच्छे से दिखाया गया है। 

फिल्म की कहानी है काफी स्लो

चीफ ऑफ वॉर को फैंस का जबरदस्त प्यार और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है लेकिन कुछ फैंस का यह भी कहना है कि इसकी कहानी काफी स्लो है क्योंकि यह एक हिस्टोरिक हिस्से पर आधारित है इसीलिए फैंस इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।  जिन लोगों को हिस्ट्री युद्ध और पीरियड ड्रामा में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए यह वेब सीरीज काफी ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है। इसमें कुल 6 एपिसोड है और हर एपिसोड की लंबाई 45 से 50 मिनट तक है अगर आपको भी हिस्टोरिक ड्रामा या फिर पीरियड ड्रामा में इंटरेस्ट है तो आप यह वेब सीरीज जरूर देख सकते हैं। 

