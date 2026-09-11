Chhathi Maiya Song: तमन्ना भाटिया की फिल्म ‘The Vvaan’ का ‘छठी मईया’ गाना मचा रहा धूम, इंटरनेट पर यूजर्स कर रहे तारीफ

हिंदी सिनेमाई दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब बड़े पर्दे पर दिखी छठ की आस्था. फिल्म ‘द वन’ का गाना ‘छठी मईया’ रिलीज हुआ है, जिसिमें बिहार की संस्कृति और वन देवी की शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला है. यह गाना जब से आया है, लोगों का इसके प्रति अलग ही प्रेम और आस्था देखने को मिल रहा है. गाने में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया छठ की भक्ति, परंपरा और भावनाओं को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करती नजर आ रही हैं.

फिल्म के ‘छठी मईया’ गाने में क्या दिखा?

विशाल मिश्रा द्वारा गाए गए ‘छठी मईया’ गाने में छठ पूजा के साथ बिहार की संस्कृति और वन देवी की शक्ति को भी कहानी से जोड़ा गया है. इस गाने में दिखता है कि तमन्ना भाटिया छठ महापर्व को मना रही हैं, और उन्हें सभी पारंपरिक विधि विधानों को करते देखा जाता है. इसी वजह से खासकर बिहार के लोग इससे भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं.

गाने के बारे में

‘छठी मईया’ गाने को को विशाल मिश्रा ने गाया और संगीतबद्ध किया है, जबकि इसके बोल कौशल किशोर ने लिखे हैं. वहीं गीत की कोरियोग्राफी चिन्नी प्रकाश ने की है. गाना जी म्यूजिक के बैनर तले रिलीज हुआ है.

इंटरनेट पर फैंस दे रहे शानदार प्रतिक्रिया

The Chhath song from #Vvaan has become a talking point on social media. It’s everywhere, with several actors, including Shweta Tiwari sharing it. There’s something genuinely beautiful about seeing Indian culture represented with such warmth and authenticity on the big screen. pic.twitter.com/NOOoOimkqj — अपना Bollywood🎥 (@Apna_Bollywood) September 11, 2026

Tamanna Bhatia स्टारर फिल्म The Vvaan जो 25 सितम्बर को लांच हो रही है उसका एक गाना “छठी मईया” धूम मचा रहा है। pic.twitter.com/rZCPJGQfOs — Abhishek Yadav (@Abhishek__SP) September 11, 2026

Chhathi Maiya Song Out now from the film “The Vvaan”.😍🙏 pic.twitter.com/YRfYvHnorL — Bihari Man (@BihariMan1) September 10, 2026

फिल्म के बारे में

आपको बता दें कि फिल्म ‘द वन’ एक लोककथा और फैंटेसी पर आधारित फिल्म है, जिसमें रोमांस, रहस्य, रोमांच और हास्य का अनोखा मेल देखने को मिलेगा. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन दीपक मिश्रा ने किया है. यह फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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