बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. दीपिका पादुकोण और विक्रांत मैसी की फिल्म छपाक लंबे समय से चर्चा में है. फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर बनी फिल्म छपाक में दीपिका पादुकोण के अभिनय से लेकर उनका लुक आपका ध्यान खींचने में पूरा कामयाब होगा. बॉयोपिक फिल्म में के इस दौर में फिल्म छपाक भी बॉक्स फिस पर कामयाबी का परचम लहराएगी ट्रेलर देखकर ये कहना गलत नहीं होगा.

छपाक फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार कर रहे हैं. मेघना गुलजार बॉलीवुड की बेहतरीन निर्देशक में से एक हैं. उनकी पिछली फिल्म राजी ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था. तलवार, दस कहानियां जैसी फिल्मों का भी निर्देशन कर चुकी हैं. दीपिका पादुकोण लंबे समय बाद किसी फिल्म में नजर आ रही हैं. रणवीर सिंह के साथ शादी के बाद ये उनकी पहली फिल्म है. साल 2018 में दीपिका, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में नजर आई थीं और अब उनकी फिल्म छपाक रिलीज के लिए तैयार है.

दीपिका पादुकोण छपाक में सिर्फ अभिनय ही नहीं मेघना गुलजार के साथ फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं. दीपिका के साथ फिल्म में उनके बॉयफ्रेंड के किरदार में विक्रांत मैसी नजर आएंगे. पहली बार दीपिका विक्रांत के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं. छपाक के अलावा दीपिका रणवीर सिंह के साथ फिल्म 83 में भी नजर आएंगी.

छपाक के साथ 10 जनवरी को अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर भी रिलीज होने जा रही है. दोनों ही बायोपिक फिल्में हैं इसलिए बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी.

Trailer drops tomorrow [10 Dec 2019]… #Chhapaak stars #DeepikaPadukone and #VikrantMassey… Directed by Meghna Gulzar… Produced by Fox Star Studios, Deepika Padukone [KA Entertainment] and Meghna Gulzar [Mriga Films]… 10 Jan 2020 release. #ChhapaakTrailer pic.twitter.com/jw0YIOdgah

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 9, 2019