बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक कल शुक्रवार 10 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. फिल्म रिलीज से पहले ही लगातार सुर्खियों में छाई हुई है. बुधवार को दीपिका के जेएनयू छात्रों से मिलने के बाद फिल्म को लेकर जमकर विरोध भी किया गया, हालांकि इससे फिल्म छपाक को जमकर प्रमोशन भी मिला है. बता दें कि फिल्म छपाक का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है. दीपिका पादुकोण की यह फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है.

दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को लेकर क्रिटिक्स के रिव्यु मिलने शुरू हो गए हैं. फिल्म एवं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने मेघना गुलजार की फिल्म को शानदार रिव्यु देते हुए 3.5 स्टार रेटिंग दी है. इसके साथ ही तरण आदर्श ने दीपिका की फिल्म को पावरफुल भी बताया है. ट्रेड पंडितों का मानना है कि दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक पहले दिन 6 से 7 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है.

दीपिका के जेएनयू जाने के बाद से फिल्म का प्रमोशन जमकर भुनाया गया है, जिसका फिल्म पर सीधा असर देखने को मिलेगा. बता दें कि फिल्म छपाक एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है.

#OneWordReview…#Chhapaak: POWERFUL.

Rating: ⭐️⭐️⭐️½

Some stories should be told. Some issues must be addressed… Gut-wrenching, yet empowering… Aces: Sensitive writing. Skilled direction. Masterful performances… Take a bow, #Deepika and #MeghnaGulzar. #ChhapaakReview pic.twitter.com/LyDUkFtrvq

