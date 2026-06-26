‘चौहान’ का फर्स्ट लुक हुआ जारी, लोगों ने कहा; ‘अजय देवगन की धुरंधर’, फिल्म के लिए फैंस में बढ़ी उत्सुकता

‘Chauhaan’ First Look: अजय देवगन की फिल्म ‘चौहान’ का फर्स्ट लुक कल जारी किया गया और इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. फिल्म के फर्स्ट लुक जारी होते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है.
एक ओर इसे “प्रचार फिल्म” कहने से लेकर इसकी तुलना ‘ धुरंधर’, ‘कश्मीर फाइल्स’ और ‘द केरल स्टोरी’ जैसी फिल्मों से की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं.
कब रिलीज होगी ‘चौहान’
अजय देवगन की आगामी एक्शन ड्रामा फिल्म ‘चौहान’ (Chauhaan)1 अक्टूबर, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म का निर्देशन नीरज यादव कर रहे हैं और इसे जियो स्टूडियोज (Jio Studios) और आनंद एल राय के कलर येलो प्रोडक्शंस (Colour Yellow Productions) द्वारा निर्मित किया गया है. इस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया है, जिसमें अजय देवगन काफी प्रभावशाली लग रहे हैं.
“Ajay Devgn’s MASSIVE Entry in #Chauhaan
Big B’s iconic ‘Jumma Chumma De De’ from #Hum blasting as BGM!
This swag + power combo is pure fire! Ajay is back as the OG Action Hero… Pathaanon se keh do, Chauhaan aa raha hai! 🔥🔥#AjayDevgn #ChauhaanTeaser #AmitabhBachchan pic.twitter.com/Vzke7wG7L7
— Sujal (@Sujal_Pushkar) June 25, 2026
इंटरनेट पर दो हिस्सों में बंटे यूजर्स
एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, “धुरंधर, कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी जैसी प्रचार फिल्मों के प्रचार से यही होता है. ये नफरत को व्यापार में बदल देती हैं. जब नफरत हावी हो जाती है, तो कला और रचनात्मकता मर जाती है. हर कोई भारत की लेनी रीफेनस्टाहल बनने की कोशिश कर रहा है. #CHAUHAAN सिर्फ एक और प्रचार फिल्म है.”
This is what happens when propaganda films like Dhurandhar, Kashmir Files, and Kerala Story are promoted. They turn hate into business. When hate takes over, art and creativity die. Everyone is trying to become India’s Leni Riefenstahl. #CHAUHAAN is just another propaganda https://t.co/YN2zpw2Cto
— r (@bekhayalime) June 25, 2026
वहीं कुछ लोग अजय देवगन के अभिनय से बेहद प्रभावित थे. एक कमेंट में लिखा था, “अजय देवगन की #चौहान में धमाकेदार एंट्री. बिग बी का #हम का मशहूर गाना ‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर बज रहा है! स्वैग और पावर का यह कॉम्बिनेशन कमाल का है! अजय एक बार फिर असली एक्शन हीरो बनकर लौट आए हैं… पठानों से कह दो, चौहान आ रहा है! #अजयदेवगन #चौहानटीजर #अमिताभबच्चन.”
“Ajay Devgn’s MASSIVE Entry in #Chauhaan
Big B’s iconic ‘Jumma Chumma De De’ from #Hum blasting as BGM!
This swag + power combo is pure fire! Ajay is back as the OG Action Hero… Pathaanon se keh do, Chauhaan aa raha hai! 🔥🔥#AjayDevgn #ChauhaanTeaser #AmitabhBachchan pic.twitter.com/Vzke7wG7L7
— Sujal (@Sujal_Pushkar) June 25, 2026
एक और यूजर ने तुलना करते हुए लिखा, “यह अजय देवगन का धुरंधर है, #चौहान”
Ajay Devgn’s Dhurandhar it is #Chauhaan pic.twitter.com/TsBqUsyRMy
— आदेश 🚩 (@ADfanatic_) June 25, 2026
शाहरुख खान की फिल्म को चुनौती
Is superstar #AjayDevgn throwing an OPEN CHALLENGE to another superstar #ShahRukhKhan?https://t.co/oR2ZIdIHjc
“PATHAAN ko bolna #CHAUHAAN aa raha hai.” 🥳😭
What a cracker of a TITLE ANNOUNCEMENT by @ajaydevgn & Jio Studios 🔥
BLOCKBUSTER material.
— Navneet Mundhra (@navneet_mundhra) June 25, 2026
टीज़र के डायलॉग “पठानों से कहना, चौहान आ रहा है” के कारण एक व्यक्ति ने चौहान को शाहरुख खान की ‘ पठान ‘ के लिए एक खुली चुनौती माना. उन्होंने लिखा, “क्या सुपरस्टार #अजयदेवगन दूसरे सुपरस्टार #शाहरुखखान को खुली चुनौती दे रहे हैं? ‘पठान को बोलना #चौहान आ रहा है.’ अजयदेवगन और जियो स्टूडियोज द्वारा शीर्षक की घोषणा कितनी धमाकेदार है- ब्लॉकबस्टर बनने की पूरी संभावना है.”