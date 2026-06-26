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‘चौहान’ का फर्स्ट लुक हुआ जारी, लोगों ने कहा; ‘अजय देवगन की धुरंधर’, फिल्म के लिए फैंस में बढ़ी उत्सुकता

'Chauhaan' First Look: अजय देवगन की फिल्म 'चौहान' का फर्स्ट लुक कल जारी किया गया. फिल्म के फर्स्ट लुक जारी होते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 26, 2026 4:02:02 PM IST

'चौहान' का फर्स्ट लुक हुआ जारी
'चौहान' का फर्स्ट लुक हुआ जारी


‘Chauhaan’ First Look: अजय देवगन की फिल्म ‘चौहान’ का फर्स्ट लुक कल जारी किया गया और इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. फिल्म के फर्स्ट लुक जारी होते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है.

एक ओर इसे “प्रचार फिल्म” कहने से लेकर इसकी तुलना ‘ धुरंधर’, ‘कश्मीर फाइल्स’ और ‘द केरल स्टोरी’ जैसी फिल्मों से की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं.

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कब रिलीज होगी ‘चौहान’

अजय देवगन की आगामी एक्शन ड्रामा फिल्म ‘चौहान’ (Chauhaan)1 अक्टूबर, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म का निर्देशन नीरज यादव कर रहे हैं और इसे जियो स्टूडियोज (Jio Studios) और आनंद एल राय के कलर येलो प्रोडक्शंस (Colour Yellow Productions) द्वारा निर्मित किया गया है. इस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया है, जिसमें अजय देवगन काफी प्रभावशाली लग रहे हैं.

इंटरनेट पर दो हिस्सों में बंटे यूजर्स

एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, “धुरंधर, कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी जैसी प्रचार फिल्मों के प्रचार से यही होता है. ये नफरत को व्यापार में बदल देती हैं. जब नफरत हावी हो जाती है, तो कला और रचनात्मकता मर जाती है. हर कोई भारत की लेनी रीफेनस्टाहल बनने की कोशिश कर रहा है. #CHAUHAAN सिर्फ एक और प्रचार फिल्म है.”

वहीं कुछ लोग अजय देवगन के अभिनय से बेहद प्रभावित थे. एक कमेंट में लिखा था, “अजय देवगन की #चौहान में धमाकेदार एंट्री. बिग बी का #हम का मशहूर गाना ‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर बज रहा है! स्वैग और पावर का यह कॉम्बिनेशन कमाल का है! अजय एक बार फिर असली एक्शन हीरो बनकर लौट आए हैं… पठानों से कह दो, चौहान आ रहा है! #अजयदेवगन #चौहानटीजर #अमिताभबच्चन.”

एक और यूजर ने तुलना करते हुए लिखा, “यह अजय देवगन का धुरंधर है, #चौहान”

शाहरुख खान की फिल्म को चुनौती 

टीज़र के डायलॉग  “पठानों से कहना, चौहान आ रहा है” के कारण एक व्यक्ति ने चौहान को शाहरुख खान की ‘ पठान ‘ के लिए एक खुली चुनौती माना. उन्होंने लिखा, “क्या सुपरस्टार #अजयदेवगन दूसरे सुपरस्टार #शाहरुखखान को खुली चुनौती दे रहे हैं? ‘पठान को बोलना #चौहान आ रहा है.’ अजयदेवगन और जियो स्टूडियोज द्वारा शीर्षक की घोषणा कितनी धमाकेदार है- ब्लॉकबस्टर बनने की पूरी संभावना है.”

Tags: ajay devganbollywoodentertainment
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‘चौहान’ का फर्स्ट लुक हुआ जारी, लोगों ने कहा; ‘अजय देवगन की धुरंधर’, फिल्म के लिए फैंस में बढ़ी उत्सुकता

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‘चौहान’ का फर्स्ट लुक हुआ जारी, लोगों ने कहा; ‘अजय देवगन की धुरंधर’, फिल्म के लिए फैंस में बढ़ी उत्सुकता
‘चौहान’ का फर्स्ट लुक हुआ जारी, लोगों ने कहा; ‘अजय देवगन की धुरंधर’, फिल्म के लिए फैंस में बढ़ी उत्सुकता
‘चौहान’ का फर्स्ट लुक हुआ जारी, लोगों ने कहा; ‘अजय देवगन की धुरंधर’, फिल्म के लिए फैंस में बढ़ी उत्सुकता
‘चौहान’ का फर्स्ट लुक हुआ जारी, लोगों ने कहा; ‘अजय देवगन की धुरंधर’, फिल्म के लिए फैंस में बढ़ी उत्सुकता