बेटी के लिए बिग बॉस का ऑफर किया रिजेक्ट, जानिये कौन हैं सिंगल मदर चारु असोपा; जिन्होंने बच्चे के लिए ठुकरा दिया इतना बड़ा मौका

Who is Charu Asopa: हाल ही में अभिनेत्री चारू असोपा ने खुलासा किया है कि उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस में शामिल होने का प्रस्ताव मिला था. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार न करने का फैसला किया क्योंकि इस समय उनकी प्राथमिकता अपनी बेटी ज़ियाना की परवरिश करना है.

अपने नवीनतम व्लॉग में, चारू ने इस प्रस्ताव के बारे में खुलकर बात की और बताया कि वह ऐसे प्रोजेक्ट क्यों चुन रही हैं जो उन्हें अपनी बेटी के करीब रहने की अनुमति देते हैं.

अपने व्लॉग में किया खुलासा

चारु ने सोशल मीडिया पर अपने व्लॉग में इस बात का खुलासा किया कि उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस से ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए इस ऑफर को ठुकरा दिया. उनका कहना है कि इस वक्त उनकी प्राथमिकता सिर्फ उनकी बेटी है. और वो वही प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले रही हैं, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकें.

अपनी बात समाप्त करते हुए चारू ने कहा कि हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं, और उनके लिए सब कुछ उनकी बेटी के इर्द-गिर्द घूमता है. “असल में, हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं. इन सबके बावजूद, मैं ज़ियाना के हर सपने को पूरा करना चाहती हूं. इसके लिए मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और थोड़ा ज़्यादा तनाव भी झेलना पड़ सकता है. जब ज़ियाना सो रही होती है, तब मुझे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है. जब वह स्कूल में होती है, तब भी मुझे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है और इसमें कोई बुराई नहीं है.”

बेटी के बारे में बात करते हुए भावुक हुईं चारु

व्लॉग में बात करते हुए मुंबई में बिताए अपने समय को याद करते हुए, चारू भावुक हो गईं और अपनी बेटी को कम सहारे के साथ पालने के अपने अनुभव को बयां किया. उन्होंने कहा, “मुंबई में एक समय ऐसा था जब मेरा कोई सहारा नहीं था. मैंने सब कुछ खुद ही संभाला. जब भी मैं काम करती थी, बहुत तनाव में रहती थी. अगर मैं ज़ियाना को उसकी आयाओं के साथ घर पर छोड़ देती थी, तो वह तनाव दिन भर मेरे साथ रहता था. मैं जानती हूं कि मैंने क्या-क्या झेला है.”

कौन हैं चारु असोपा?

चारू असोपा सेन एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और व्लॉगर हैं. वह टीवी सीरियल बालवीर में ‘अटकती परी’, मेरे अंगने में ‘प्रीति’ और टीवी शो जीजी मां में ‘पियाली’ के किरदार के लिए जानी जाती हैं. चारु अक्सर अपने वर्तमान पति और सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन के खिलाफ बयान देने के लिए चर्चा में रहती हैं. वे दोनों अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ साक्षात्कार देते हैं. चारू अपनी निजी जिंदगी पर आधारित यूट्यूब पर व्लॉग भी बनाती हैं. बता दें कि राजीव से पहले भी एक बिजनेसमैन के साथ शादी की थी, लेकिन कंपैटिबिलिटी कम होने की वजह से आपसी सहमति से दोनों में तलाक हो गया था.