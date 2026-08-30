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परिवार में प्रॉपर्टी विवाद! जाली वसीयत से भड़के चंद्रचूड़ सिंह, चाची और चचेरे भाइयों के खिलाफ दर्ज कराया केस

Chandrachur Singh: अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने अपने दादा की वसीयत में हेराफेरी करने के आरोप में रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 30, 2026 4:07:51 PM IST

अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने अपने दादा की वसीयत में हेराफेरी करने के आरोप में रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है
अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने अपने दादा की वसीयत में हेराफेरी करने के आरोप में रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है


अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने अपने दादा की वसीयत में कथित हेराफेरी को लेकर अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, नकली वसीयत के जरिए उनके दिवंगत पिता को संपत्ति के विरासत संबंधी अधिकारों से वंचित कर दिया गया.

अभिनेता ने क्या आरोप लगाए?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को रोरावार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने दावा किया कि उनके दादा ठाकुर हरेंद्र पाल सिंह के हस्ताक्षर 1997 में जाली बनाए गए थे. अलीगढ़ के बाहरी इलाके जलालपुर के एक प्रमुख जमींदार, दिवंगत दादाजी उस समय गंभीर रूप से बीमार थे और कथित तौर पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ थे.

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एक्टर के पिता को वसीयत से किया गया बेदखल

अभिनेता ने आगे आरोप लगाया कि उनके चाचा गंगा सिंह ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उनके पिता कैप्टन बलदेव सिंह को संपत्ति में उनके उचित हिस्से से वंचित करने के लिए धोखाधड़ी की साजिश रची थी. 

शाही परिवार से रहा है अभिनेता का नाता

एक्टर चंद्रचूड़ सिंह के परिवार का सामाजिक इतिहास सार्वजनिक सेवा और शाही वंश से जुड़ा है. आपको बता दें कि उनके पिता, बलदेव सिंह, उत्तर प्रदेश के खैर से विधायक रह चुके हैं. उनकी माता, कृष्णा कुमारी देवी, ओडिशा के बोलांगीर के महाराजा की पुत्री हैं. इस विरासत ने परिवार और उसकी संपत्तियों को एक खास पहचान दिलाई है.

चंद्रचूड़ सिंह का फिल्मी करियर

चंद्रचूड़ सिंह ने साल 1996 में फिल्म ‘तेरे मेरे सपने’ से हिंदी सिनेमा में कदम रखा. इसी साल गुलजार की चर्चित फिल्म ‘माचिस’ में उन्होंने तब्बू के साथ शानदार अभिनय किया. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. शानदार शुरुआत के बाद उन्होंने ‘बेताबी’, ‘दिल क्या करे’ और ‘सिलसिला है प्यार का’ जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं, लेकिन इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर सकीं.

यह खबर भी पढ़ें: जिस पाकिस्तानी हसीना के दीवाने थे लोग, बीच सड़क पर रुकी गाड़ी और चंद मिनटों में हो गई मौत , 30 साल बाद भी अनसुलझा…

Tags: Chandrachur singh
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