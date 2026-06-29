परिवार बना दुश्मन! चंद्रचूड़ सिंह की चाची ने हथिया ली पुश्तैनी हवेली, सामने आई चौंकाने वाली कहानी

बॉलीवुड अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं. वजह है अलीगढ़ में स्थित उनकी पुश्तैनी हवेली. अभिनेता को संपत्ति को लेकर परिवार में ही विवादों का सामना करना पड़ रहा है. उनका आरोप है कि उनकी चाची और उनके बेटे ने फर्जी वसीयत तैयार कर पुश्तैनी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की है. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

क्या लगाया आरोप?

चंद्रचूड़ सिंह का पुश्तैनी जायदाद से जुड़े यह मामला 2025 से चल रहा है. अभिनेता ने 27 जून को संपत्ति विवाद को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की. आरोप में एक्टर ने बताया कि उनकी पैतृत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उस पर अवैध कब्जे की कोशिश हो रही है. जानकारी के मुताबिक अभिनेता की चाची प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है.

चाची ने ही लगा दी लंका

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने चाची पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी चाची ने फर्जी वसीयत तैयार कर उनकी कीमती जमीन और एक ऐतिहासिक हैरिटेज हवेली पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की. इसके साथ ही एक्टर ने बताया कि उनकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की जा रही है. इतना ही नहीं, अभिनेता ने कहा कि इसमें कुछ लोकल नेताओं की भी साजिश है. एक्टर ने कहा कि उनकी चाची और उनके बेटों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है और उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है.

किस हवेली को लेकर है विवाद?

आपको बता दें कि अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह का यह विवाद ‘कल्याण भवन’ नाम की पुश्तैनी हवेली को लेकर है, जो करीब 6 एकड़ में फैली हुई है. इस हवेली का निर्माण साल 1885 में कराया गया था, जब अतरौली (अवागढ़) के राजा ठाकुर कल्याण सिंह को तीन गांव उपहार (तोहफे) के रूप में मिले थे.

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