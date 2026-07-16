Chand Mera Dil OTT Release: जानें कब और किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है अनन्या पांडे और लक्ष्य की रोमांटिक फिल्म ‘चांद मेरा दिल’

Chand Mera Dil OTT Release Date: थिएटर में देखने से चूक गए तो न हों निराश, जानें कब और किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है अनन्या पांडे की फिल्म बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अनन्या पांडे और लक्ष्य स्टारर रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ बीते 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. दर्शकों से इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. हालांकि, क्रिटिक्स और पब्लिक की तारीफें बटोरने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा सकी, जिसकी उम्मीद मेकर्स को थी. लेकिन अब उन दर्शकों के लिए एक बेहतरीन खबर है, जो इसे बड़े पर्दे पर देखने से चूक गए थे. आइए जानते हैं कि मेकर्स इस फिल्म को कब और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने जा रहे हैं.

इस प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने को तैयार है ‘चांद मेरा दिल’

अनन्या पांडे और लक्ष्य की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री अब आपके मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. थिएटर्स में रिलीज होने के करीब दो महीने बाद, यह फिल्म 17 जुलाई से JioHotstar पर स्ट्रीम होने जा रही है.

इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए JioHotstar ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, ‘परफेक्ट डेट नाइट? एक आरामदायक सोफा, आपका पसंदीदा इंसान और ‘चांद मेरा दिल’. स्ट्रीमिंग कल से शुरू हो रही है!’

अगर आपके पास JioHotstar का सब्सक्रिप्शन है, तो आप कल यानी 17 जुलाई से घर बैठे अपने पार्टनर के साथ इस खूबसूरत लव स्टोरी का लुत्फ उठा सकते हैं.

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और स्टार्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

बॉक्स ऑफिस पर ‘चांद मेरा दिल’ ने लगभग ₹27 करोड़ का बिजनेस किया था.. भले ही कलेक्शन उम्मीद से थोड़ा कम रहा हो, लेकिन अनन्या और लक्ष्य की नई जोड़ी ने दर्शकों का दिल जरूर जीत लिया.

लक्ष्य का अगला प्रोजेक्ट: इस फिल्म के बाद लक्ष्य जल्द ही करण जौहर के बैनर तले बनने वाली फिल्म ‘दोस्ताना 2’ में नजर आएंगे. इस फिल्म में उनके साथ वर्सेटाइल एक्टर विक्रांत मैसी भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे.

अनन्या पांडे का पिछला काम: वहीं अनन्या पांडे को इससे पहले कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मै तेरा तू मेरी’ में देखा गया था, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.