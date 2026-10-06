Chalray Chalray Wal Song: ‘ना कजरे की धार’, फिर छलरे-छलरे वाल, कब कॉपी करना छोड़ेगा पाकिस्तान; हर दूसरी रील पर बज रहा यही गाना

Chalray Chalray Wal Song: अकसर आपने कई ऐसे गाने सुने होंगे जो भारत और पाकिस्तान में बिलकुल एक जैसे हों और अल्फाज अलग हों. Saanson ki Mala से लेकर Mera Piya Ghar Aya तक. ये वो गाने हैं जिनको लिखा तो भारत में गया लेकिन भारत के बाद पाक में भी गाया गया. वहीं अब हाल ही में एक और गाना तेजी से वायरल हो रहा है. ये गाना Reels से लेकर सोशल मीडिया तक पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उस गाने का नाम है Chalray Chalray Wal. इन दिनों सोशल मीडिया पर ये पाकिस्तानी गाना वायरल हो रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाने का म्यूज़िक और धुन लोगों को बहुत पसंद आ रही है. गाना सुनकर कई लोगों को पुराना बॉलीवुड गाना ‘Naa Kajre ki Dhar’ याद आ रहा है, जिसे सुनील शेट्टी और पूनम झावर पर फ़िल्माया गया था.

खूब ट्रेंड कर रहा Chalray Chalray Wal

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी गाना ‘Chalray Chalray Wal’ इन दिनों इंडिया में ट्रेंड कर रहा है. लोग सोशल मीडिया पर गाने पर आधारित रील बना रहे हैं. कोई डांस वीडियो बना रहा है, तो कोई अपने घुंघराले बाल दिखा रहा है. कई लोग इस गाने का इस्तेमाल ट्रैवल, कपल और डेली लाइफ़ वीडियो में भी कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पर इसके ऑडियो के साथ नई रील लगातार आ रही हैं. वहीं अब भी एक बार इस गाने की रील्स पर नजर डालकर अंदाजा लगा सकते हैं.

कई सिंगर और एक ही गाना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पॉपुलर सराइकी और पंजाबी लोकगीत Chalray Chalray Wal को सबसे पहले मुहम्मद हुसैन बंदियालवी ने पॉपुलर बनाया था. बाद में, मशहूर सराइकी सिंगर, स्वर्गीय शफ़ाउल्लाह खान रोखरी और उनके बेटे ज़ीशान खान रोखरी ने इस गाने को अपने स्टाइल में गाया. यह गाना बहुत जल्दी हिट हो गया. हाल ही में पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा ने भी इसका कवर वर्जन गाया और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी वायरल हो गया.

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