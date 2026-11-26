Netflix Pakistani Content Ban in India: ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने आने वाली पाकिस्तानी सीरीज़ ‘Jo Bachay Hain Sang Samait Lo’ को लेकर नेटफ्लिक्स को कड़ी चेतावनी दी है, और मांग की है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म 4 दिसंबर, 2026 को इसके तय प्रीमियर से पहले इस शो को अपने इंडिया कैटलॉग से हटा दे. एसोसिएशन ने धमकी दी है कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह नेटफ्लिक्स के ऑफिस के बाहर घेराव करेगा और देश भर में बॉयकॉट कैंपेन शुरू करेगा.

AICWA ने नेटफ्लिक्स पर लगाया आरोप

एक कड़े बयान में, AICWA ने नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तानी एक्टर हमज़ा अली अब्बासी को एक प्लेटफॉर्म और पैसे देकर काम देने का आरोप लगाया, जिसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के फाउंडर और यूनाइटेड नेशंस द्वारा आतंकवादी घोषित हाफिज सईद के सपोर्ट में उनकी पिछली पब्लिक बातों का हवाला दिया गया. एसोसिएशन ने भारतीय दर्शकों से भी अपील की है कि अगर प्लेटफॉर्म इस शो को रिलीज़ करता है तो वे अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसल कर दें. इसने सरकार से पाकिस्तानी फिल्मों, टेलीविज़न शो, कलाकारों और दूसरे एंटरटेनमेंट कंटेंट को भारतीय प्लेटफॉर्म पर दिखाने से रोकने के लिए एक परमानेंट कानूनी नियम लाने की मांग की है.

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AICWA ने जो बचाए हैं संग समय लो के बारे में क्या कहा है?

प्रेसिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता की लीडरशिप में AICWA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेटफ्लिक्स इंडिया और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को लेटर लिखकर सीरीज़ की तय रिलीज़ से पहले दखल देने की मांग की है. एसोसिएशन ने भारतीय एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कलाकारों, खासकर हमज़ा अली अब्बासी के काम करने पर एतराज़ जताया है, जो आने वाली सीरीज़ में हैं. अपने बयान में, AICWA ने कहा, “पाकिस्तान एक आतंकवादी देश था, है और रहेगा. इसकी सीरीज़, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और दूसरे सभी कंटेंट की भारतीय स्क्रीन पर कोई जगह नहीं है.” इसने नेटफ्लिक्स और दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भारत में पाकिस्तानी कंटेंट दिखाने से बचने की भी अपील की और नियम तोड़ने पर सख्त सज़ा वाले एक मज़बूत, परमानेंट कानून की मांग की.