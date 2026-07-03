Home > मनोरंजन > Censor Board Stops Maatrubhumi Release: खत्म नहीं हो रहीं भाईजान की मुश्किलें! फिल्म का नाम भी बदल दिया, फिर भी सेंसरबोर्ड ने ‘मातृभूमि’ की रिलीज पर लगाई रोक

Censor Board Stops Maatrubhumi Release: खत्म नहीं हो रहीं भाईजान की मुश्किलें! फिल्म का नाम भी बदल दिया, फिर भी सेंसरबोर्ड ने ‘मातृभूमि’ की रिलीज पर लगाई रोक

Salman Khan: खबरों के अनुसार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' का क्लीयरेंस सर्टिफिकेट अगले आदेश तक रोक दिया है. आइए जानते हैं भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित यह फिल्म कब रिलीज होगी.

By: Shivangi Shukla | Published: July 3, 2026 2:23:15 PM IST

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Salman Khan: खबरों के अनुसार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ का क्लीयरेंस सर्टिफिकेट अगले आदेश तक रोक दिया है. बता दें कि इस फिल्म का पहले नाम ‘बैटल ऑफ गलवान’ था, जिस पर कई आपत्तियों के बाद नाम बदलकर मातृभूमि कर दिया गया था.

भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित यह फिल्म पहले ईद से पहले 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी. हालांकि, रिलीज की तारीख टाल दी गई थी और अब इसके अगस्त में रिलीज होने की उम्मीद थी. नवीनतम अपडेट के अनुसार, ऐसा लगता है कि फिल्म अगस्त में रिलीज होने की तारीख चूक जाएगी.

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क्यों बदला गया फिल्म का नाम 

मातृभूमि का निर्देशन अपूर्वा लखिया ने किया है और इसका निर्माण सलमान खान फिल्म्स बैनर के तहत सलमान खान ने किया है. इसमें सलमान खान के अलावा चित्रांगदा सिंह भी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की रिलीज से पहले ही चीन में कुछ वर्गों से इसकी आलोचना होने लगी थी, जिसके बाद इसका नाम बदल दिया गया था.
टीज़र के ऑनलाइन प्रसारित होने के बाद, चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर कई उपयोगकर्ताओं ने फिल्म पर गलवान घाटी संघर्ष से संबंधित घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया था. जनवरी में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत में फिल्म निर्माण से संबंधित मुद्दों को “संबंधित अधिकारियों” द्वारा संभाला जाता है और विदेश मंत्रालय की इसमें या इसी तरह के किसी भी उद्यम में “कोई भूमिका नहीं” है. फिल्म का टीज़र निर्माताओं द्वारा 27 दिसंबर, 2025 को सलमान खान के 60वें जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया था.

कर्नल का किरदार निभा रहे हैं सलमान खान 

इस फिल्म में सलमान खान ने कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभाया है, जो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और जिन्होंने सीमा पर एक निरस्त्रीकरण समझौते को लागू करते हुए टकराव के दौरान भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया था. मातृभूमि में अभिलाष चौधरी और अंकुर भाटिया भी प्रमुख भूमिकाओं में होंगे. इस फिल्म में हिमेश रेशमिया ने संगीत दिया है. सलमान खान को आखिरी बार एआर मुरुगादॉस की फिल्म सिकंदर में देखा गया था, जिसमें रश्मिका मंदाना भी थीं.

Tags: bollywoodentertainmentsalman khan
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