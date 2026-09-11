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Celina Jaitly Son Shamsher: बेटे की कब्र पर बैठकर रो पड़ीं सेलिना जेटली, बोलीं- ‘एक मां का दर्द कौन समझेगा?’

Celina Jaitly Son Shamsher: सेलिना जेटली ने गुरुवार को अपने गुजर चुके बेटे शमशेर के जन्मदिन पर एक इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें याद किया.

By: Heena Khan | Published: September 11, 2026 1:51:11 PM IST

Celina Jaitly Son Shamsher
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Celina Jaitly Son Shamsher: सेलिना जेटली ने गुरुवार को अपने गुजर चुके बेटे शमशेर के जन्मदिन पर एक इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें याद किया. एक्टर ने इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रिया की अपनी यात्रा के दौरान रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो शेयर किया, और कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो कब वापस आ पाएंगी और अपने लिए एक याद सहेजना चाहती थीं.

सेलिना की दर्दभरी ख्वाइश 

अपनी पोस्ट में, सेलिना ने एक “माँ” के तौर पर अपनी इच्छा के बारे में बताया. अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने लिखा, “मेरी इच्छा है कि जब मेरी ज़िंदगी अपने असली अंत पर पहुँचे, तो मेरा अंतिम संस्कार मेरे वतन, भारत में किया जाए, और मेरी अस्थियां ऑस्ट्रिया में मेरे बेटे, शमशेर के साथ सुपुर्द-ए-खाक की जाएं. एक माँ की इच्छा उस बच्चे के करीब रहने की होती है जिसे वो ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकी.” अपने गुज़र चुके बेटे को सीधे संबोधित करते हुए, सेलिना ने उन हालातों के बारे में लिखा जिनकी वजह से उन्होंने यह वीडियो रिकॉर्ड किया.

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मम्मी का दिल टूट गया है-सेलिना 

उन्होंने बताया, “उस विज़िट के दौरान मैं तुम्हारे भाइयों से नहीं मिल पाई. मम्मी का दिल टूट गया है, मेरे बेटे, लेकिन मम्मी मज़बूत हैं. मैं तुम्हारे भाइयों के लिए चलती रहूँगी और जीती रहूँगी, तुम चारों को अपने दिल में लिए हुए, और कहा, “आज, तुम अर्थू के साथ पैदा हुए थे. तुम हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा.” उन्होंने आगे कहा, “मैंने अर्थू की आँखों में तुम्हारे लिए चाहत देखी है और उसके शब्दों में सुनी है. मुझे विश्वास है कि तुम उस पर नज़र रखते हो. और किसी तरह, हर चीज़ के बीच, मुझे लगता है कि तुम मुझ पर भी नज़र रखते हो.”

एक्टर ने आगे बताया, “मैंने अपने परिवार के साथ ज़िंदगी बनाने के लिए अपना देश, अपने माता-पिता, अपना काम और सब कुछ छोड़ दिया. आज, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मुझे शब्दों और डॉक्यूमेंट्स में बताना चाहिए कि माँ बनने के बाद से मेरी हर साँस में क्या रहा है. “एक माँ ज़िंदगी भर का प्यार कोर्ट के सामने कैसे रखती है?”

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Tags: bollywoodCelina Jaitly
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