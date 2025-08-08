इस तरह हुई Huma Qureshi के भाई की हत्या, सामने आई दिल दहला देने वाली वीडियो,देख निकल जाएगी चीखें

Huma Qureshi: दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में पार्किंग विवाद बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई को बेरहमी से मार दिया गया। छोटी सी बात पर हुए विवाद में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की जान चली गई। दरअसल ये विवाद पार्किंग को लेकर हुआ था। पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में आरोपियों को आसिफ पर हमला करते देखा जा सकता है।

42 साल के थे आसिफ कुरैशी

आसिफ कुरैशी 42 साल के थे और चिकन सप्लाई का काम करते थे। जानकारी के मुताबिक, निज़ामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोगल बाजार वाली गली में गुरुवार देर रात पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि दो युवकों ने आसिफ के घर के सामने स्कूटी खड़ी की थी। आसिफ ने स्कूटी खड़ी करने से इनकार कर दिया। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और दोनों ने आसिफ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में आसिफ बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने आसिफ को मृत घोषित कर दिया।

दिल्ली के निजामुद्दीन में सनसनीखेज मर्डर का CCTV एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई है

स्कूटी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ. आसिफ कुरैशी ने गेट से स्कूटी हटाने को कहा था. हमलावरों ने नुकीली चीज से हमला कर जान ले ली. दिल्ली पुलिस ने 2 अभियुक्तों को… pic.twitter.com/oxdOsULsIK — आदित्य तिवारी / Aditya Tiwari (@aditytiwarilive) August 8, 2025

आसिफ की पत्नी ने किया दिल दहला देने वाला खुलासा

मृतक की पत्नी शाइना ने बताया कि इससे पहले भी आरोपियों का उसके पति से पार्किंग विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। आसिफ जब काम से घर लौटा तो घर के सामने एक पड़ोसी की स्कूटी खड़ी थी। आसिफ ने पड़ोसियों से स्कूटी हटाने को कहा, लेकिन स्कूटी हटाने की बजाय, उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और आसिफ को धारदार हथियार से घायल कर दिया। परिजन आसिफ को अस्पताल ले गए जहाँ उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने इस मामले में दो सगे भाइयों उज्जवल और गौतम को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आसिफ के सीने पर सुआ घोंपने का आरोप है। आसिफ की दो शादियाँ हुई थीं। दूसरी पत्नी का नाम शाइना था। आसिफ ने 2018 में शाइना से प्रेम विवाह किया था। शाइना का पुराना नाम रेणु जैन था। शाइना के अनुसार, एक पत्नी निज़ामुद्दीन में रहती है। लेकिन आसिफ शाइना के साथ ही रहता था।

हुमा कुरैशी का दिल्ली कनेक्शन

आपको बता दें कि हुमा कुरैशी दिल्ली की रहने वाली हैं। उनका जन्म और पालन-पोषण यहीं हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज से भी पढ़ाई की है। लेकिन अभिनय में करियर बनाने के लिए वह मुंबई आ गईं। उनके पिता सलीम कुरैशी मशहूर सलीम रेस्टोरेंट चेन चलाते हैं।