फिल्म अधूरी तो सेंसर सर्टिफिकेट नहीं! CBFC ने साफ किया अपना नया नियम, मेकर्स के लिए जारी की नई एडवाइजरी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन करने वाले मेकर्स के नाम 26 अक्टूबर 2026 को नई एडवाइजरी जारी की है. बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजेंद्र सिंह के हस्ताक्षर वाली इस एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि अधूरी फिल्मों को सर्टिफिकेशन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसमें यह भी बताया गया है कि फिल्म का टाइटल बदला जा सकता है, जबकि मेकर्स की ओर से घोषित रिलीज डेट को सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी.

सीबीएफसी ने क्या कहा?

एडवाइजरी में CBFC ने स्पष्ट किया है कि सर्टिफिकेशन के लिए जमा की जाने वाली फिल्म पूरी तरह तैयार होनी चाहिए. इसमें फाइनल ग्राफिक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, गाने और जरूरी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स शामिल होने चाहिए. अधूरी फिल्म, अस्थायी ग्राफिक्स या जरूरी हिस्सों की कमी वाली एप्लीकेशन को नियमों के अनुरूप नहीं माना जाएगा. ऐसी स्थिति में आवेदन की प्रक्रिया में देरी हो सकती है या उसे खारिज भी किया जा सकता है. बोर्ड के मुताबिक, जिस दिन आवेदन को सभी जरूरी चीजों के साथ पूरा माना जाएगा, उसी तारीख को आवेदन जमा होने की तारीख माना जाएगा.

फिल्म का टाइटल बदला जा सकता है

CBFC की एडवाइजरी के मुताबिक, फिल्म के प्रमोशन के दौरान इस्तेमाल किया गया या आवेदन में दर्ज टाइटल अंतिम नहीं माना जाएगा. बोर्ड जरूरत पड़ने पर फिल्म के नाम की जांच कर सकता है और इसमें बदलाव का सुझाव भी दे सकता है. इसके अलावा, रिवाइजिंग कमिटी भी टाइटल की समीक्षा कर सकती है. यह प्रक्रिया सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 की धारा 5B(1) और सिनेमैटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) रूल्स, 2024 के नियम 25 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी.

रिलीज डेट को लेकर अहम फैसला

CBFC ने साफ किया है कि फिल्म की घोषित रिलीज डेट के आधार पर सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई जाएगी. फिल्मों की जांच और सर्टिफिकेट देने का काम तय नियमों और समयसीमा के अनुसार ही होगा. बोर्ड ने मेकर्स को सलाह दी है कि वे रिलीज से काफी पहले आवेदन करें, ताकि फिल्म की जांच और जरूरी बदलावों के लिए पर्याप्त समय मिल सके. एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अपनी तय रिलीज डेट को लेकर होने वाली देरी के लिए CBFC जिम्मेदार नहीं होगा.

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