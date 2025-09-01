Janhvi Kapoor और Siddharth Malhotra भी नहीं बचा पाए ‘The great Indian Kapil Sharma Show’ का ये बोरियत भरा एपिसोड

‘The Great Indian Kapil Sharma Show’: टीवी पर जब भी कपिल शर्मा शो आता है, दर्शक हँसी और मस्ती की उम्मीद लेकर बैठते हैं। कपिल की पहचान ही उनकी मजेदार बातचीत, चुटकुले और मेहमानों को खूब हंसाने की कला है। लेकिन हाल ही में आया एक एपिसोड इतना बोरिंग साबित हुआ कि दर्शक मायूस हो गए।

फीकी लिखावट और बेमन मेहमान

इस एपिसोड में मेहमान थे, जान्हवी कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मंजोत सिंह और संजय कपूर। उम्मीद थी कि इन सितारों के आने से शो में मस्ती का तड़का लगेगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। लिखावट इतनी कमजोर थी कि जोक्स असर ही नहीं कर पाए। कलाकारों की बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि वे जबरदस्ती बुलाए गए हैं। कपिल शर्मा, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जोर से हँसकर माहौल को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बनावटी लगा।

पर्दे पर chemistry लेकिन मंच पर बेरंग

जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्मी पर्दे पर एक साथ आते हैं तो उनकी जोड़ी ताज़गी और चमक बिखेरती है। लेकिन कपिल के शो पर दोनों बेहद बोरिंग लगे। बातचीत में कोई नयापन नहीं था, और माहौल बंधा-बंधा सा लग रहा था। मंजोत सिंह और संजय कपूर ने कोशिश की कि माहौल हल्का और मजेदार बने, लेकिन उनकी कोशिश भी दर्शकों को ज्यादा नहीं भा सकी।

जान्हवी कपूर की शिकायत और मज ा क

एपिसोड के दौरान जान्हवी कपूर ने शिकायत की कि सेट पर बहुत ठंड है। इस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर उन्हें ओढ़ा दी। यह पल भले ही मीठा लगा, लेकिन शो पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जान्हवी ने माहौल को हल्का करने के लिए अपने दोस्तों को लेकर पेट गैस (फ्लैटुलेंस) वाले जोक्स सुनाए। लेकिन ये चुटकुले इतने फीके थे कि किसी को हँसी तक नहीं आई। उन्होंने अपने पिता बोनी कपूर की नकल करने की भी कोशिश की, लेकिन अगर पहले से बताया न जाता कि यह मिमिक्री है, तो शायद कोई पहचान भी न पाता।

सुनील ग्रोवर का बेस्वाद किरदार

शो की सबसे बड़ी निराशा रही सुनील ग्रोवर। दो हफ्ते पहले उन्होंने गुलजार साहब की शानदार नकल की थी, जिसने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन इस बार वे कपिल के शो पर जनरेशन Z लड़की “बांसुरी” बनकर आए। उनका टाइमिंग इतना खराब था कि मेहमानों के चेहरे पर भी बोरियत साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेहमान बस मजबूरी में मुस्कुराते हुए बैठे हैं। इन्ही सब वजहो से ये शो ने हमे सोचने पर मजबूर कर दिया कि,क्या शो की लिखावट और टीम अब कमजोर हो रही है?, क्या मेहमान चुनने में गलती हो रही है?, क्या सुनील ग्रोवर का ड्रैग (महिला वेश) अब दर्शकों को उबाने लगा है? दर्शकों ने हमेशा कपिल से उम्मीदें रखी हैं, लेकिन इस बार उन्हें हताशा ही मिली।

आपत्तिजनक मजाक

एपिसोड में एक टिप्पणी बेहद असंवेदनशील और आपत्तिजनक लगी। कपिल ने संजय कपूर को सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता के रूप में कास्ट करने पर कहा , “अगर यह रोल संजय मिश्रा को मिला होता, तो लगता कि हीरो अपनी माँ पर गया है।” यह मजाक न केवल चेहरे (Face-shaming) का अपमान करता है, बल्कि किसी कलाकार की गरिमा भी ठेस पहुँचाता है। दर्शकों को इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं आई।

दर्शकों की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि यह कपिल शर्मा शो का सबसे फीका एपिसोड था। कहीं से भी वह चटपटा अंदाज नजर नहीं आया, जिसकी उम्मीद की जाती है। हँसी के बजाय लोग बोरियत महसूस कर रहे थे। मेहमानों की दिलचस्पी की कमी साफ दिखी।

कपिल के लिए सीख

कपिल शर्मा में कोई शक नहीं कि वे बेहद कलाकार हैं। उनके पास चुटकुले सुनाने और पल को मजेदार बनाने की जन्मजात कला है। लेकिन हर कलाकार के लिए यह जरूरी है कि वह समय-समय पर अपनी टीम, स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट को नया रूप दे। उन्हें बेहतर लिखने वालों (writers) की ज़रूरत है और मेहमान भी ऐसे बुलाए जाएं जो मंच पर खुलकर बातचीत कर सकें।