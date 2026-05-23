Aishwarya Rai Bachchan नहीं ये है कान्स में कदम रखने वाला पहला भारतीय, नाम सुन रह जाएंगे हैरान

Cannes Film Festival 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और 23 मई को इसका समापन होगा. फ्रांस के कान्स शहर में आयोजित होने वाला यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल माना जाता है, जहां हर साल दुनियाभर के बड़े सितारे शामिल होते हैं. अब भारतीय सितारों की मौजूदगी भी इस फेस्टिवल का अहम हिस्सा बन चुकी है. हालांकि, एक दौर ऐसा भी था जब कान्स में किसी भारतीय सेलिब्रिटी की मौजूदगी बेहद दुर्लभ मानी जाती थी. कान्स का नाम आते ही सबसे पहले अक्सर ऐश्वर्या राय बच्चन का चेहरा याद आता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह वहां पहुंचने वाली पहली भारतीय नहीं थीं.
1982 में पहले इंडियन ने लिया था हिस्सा
1982 वह साल था जब पहली बार किसी इंडियन ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया था. उनका नाम मृणाल सेन था. उन्होंने कान्स फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर के तौर पर काम किया था. दिलचस्प बात यह है कि उसी साल उनकी फिल्म “खारिज” ने जूरी प्राइज जीता था, जिससे उनकी मौजूदगी हेडलाइन बन गई थी.
फिल्म “खारिज” चाइल्ड लेबर पर आधारित थी. इसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी बताई गई थी जो मजदूरी करता है और अजीब हालात में मर जाता है. उसे काम पर रखने वाला व्यक्ति अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के लिए खुद को दोषी मानता है और अपने माता-पिता से बदला लेने और चल रही पुलिस जांच के बीच फंसा रहता है.
कौन-कौन वहां पहुंचा?
- मीरा नायर (1990): मशहूर फिल्ममेकर मीरा नायर को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनल पहचान दिलाने का क्रेडिट दिया जाता है. वह 1990 में जूरी मेंबर के तौर पर कान्स फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुईं. उनकी फिल्म “सलाम बॉम्बे” को बहुत पसंद किया गया. फिल्म ने बेस्ट डेब्यू फिल्म को दिया जाने वाला कैमरा डी’ओर (गोल्डन कैमरा) अवॉर्ड जीता और ऑडियंस अवॉर्ड भी मिला.
- अरुंधति रॉय (2000): बुकर प्राइज जीतने जैसी अपनी खास कामयाबियों के लिए जानी जाने वाली अरुंधति रॉय ने 2000 में कान्स फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर के तौर पर काम किया.
- ऐश्वर्या राय बच्चन (2002): ऐश्वर्या राय बच्चन ने 2002 में फिल्म फेस्टिवल में एंट्री की, जब वह संजय लीला भंसाली और शाहरुख खान के साथ फिल्म “देवदास” में दिखीं और उन्हें बहुत तारीफ मिली. अगले साल, वह कान्स जूरी का हिस्सा बनने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस बनीं. ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम कान्स रेड कार्पेट पर सबसे ज़्यादा बार आने का रिकॉर्ड है.
- नंदिता दास (2005): खास फिल्में बनाने के लिए जानी जाने वाली नंदिता दास 2005 में कान्स फिल्म फेस्टिवल में पहुंचीं. उन्होंने जूरी में काम किया और इंटरनेशनल पहचान बनाई. वह 2013 में सिनेफॉन्डेशन पैनल में हिस्सा लेने के लिए वापस आईं, जो नए फिल्ममेकर्स को सपोर्ट करता है, और उन्होंने शॉर्ट फिल्म जूरी में भी काम किया.
- शर्मिला टैगोर (2009): जानी-मानी इंडियन फिल्म एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर को 2009 में जूरी में शामिल होने का न्योता मिला. यह उनके करियर का एक और यादगार पल था.
- शेखर कपूर (2010): जाने-माने इंडियन फिल्ममेकर शेखर कपूर ने 2010 में कान्स फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर के तौर पर काम किया. उन्हें “मिस्टर इंडिया” और “बैंडिट क्वीन” जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. शेखर कपूर को गोल्डन ग्लोब्स और BAFTAs जैसे बड़े अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था.
- विद्या बालन (2013): हालांकि विद्या बालन की फिल्में कान्स फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने दीपिका पादुकोण से 10 साल पहले फेस्टिवल में हिस्सा लिया था. उन्होंने 2013 में जूरी मेंबर के तौर पर हिस्सा लिया था.
- दीपिका पादुकोण (2023): 2023 में, दीपिका पादुकोण ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारत की ओर से पहली जूरी मेंबर के तौर पर चुनकर इतिहास रच दिया.