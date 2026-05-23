Aishwarya Rai Bachchan नहीं ये है कान्स में कदम रखने वाला पहला भारतीय, नाम सुन रह जाएंगे हैरान

Cannes Film Festival 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और 23 मई को इसका समापन होगा. फ्रांस के कान्स शहर में आयोजित होने वाला यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल माना जाता है, जहां हर साल दुनियाभर के बड़े सितारे शामिल होते हैं. अब भारतीय सितारों की मौजूदगी भी इस फेस्टिवल का अहम हिस्सा बन चुकी है. हालांकि, एक दौर ऐसा भी था जब कान्स में किसी भारतीय सेलिब्रिटी की मौजूदगी बेहद दुर्लभ मानी जाती थी. कान्स का नाम आते ही सबसे पहले अक्सर ऐश्वर्या राय बच्चन का चेहरा याद आता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह वहां पहुंचने वाली पहली भारतीय नहीं थीं.

1982 में पहले इंडियन ने लिया था हिस्सा

1982 वह साल था जब पहली बार किसी इंडियन ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया था. उनका नाम मृणाल सेन था. उन्होंने कान्स फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर के तौर पर काम किया था. दिलचस्प बात यह है कि उसी साल उनकी फिल्म “खारिज” ने जूरी प्राइज जीता था, जिससे उनकी मौजूदगी हेडलाइन बन गई थी.

फिल्म “खारिज” चाइल्ड लेबर पर आधारित थी. इसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी बताई गई थी जो मजदूरी करता है और अजीब हालात में मर जाता है. उसे काम पर रखने वाला व्यक्ति अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के लिए खुद को दोषी मानता है और अपने माता-पिता से बदला लेने और चल रही पुलिस जांच के बीच फंसा रहता है.

कौन-कौन वहां पहुंचा?