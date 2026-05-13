Cannes 2026: पोज पर पोज देती रहीं आलिया भट्ट, लेकिन पैपराजी ने नहीं दिए भाव, इंटरनेट पर छिड़ी बहस

कान्स 2026 में आलिया भट्ट ने अपने लुक्स से सबका ध्यान खींचा. लेकिन उनके एक वीडियो ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है. वीडियो में दिखता है कि जब वह रेड कार्पेट पर पहुंचती हैं और पोज देती हैं, लेकिन पैपराजी ने उन पर ध्यान नहीं दिया और वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया.

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल हुए वीडियो में आलिया भट्ट आत्मविश्वास से रेड कार्पेट पर कदम रखती नज़र आ रही हैं, कैमरों की ओर मुस्कुरा रही हैं, भीड़ को हाथ हिला रही हैं और यहां तक ​​कि फ्लाइंग किस भी दे रही हैं. वह अलग-अलग एंगल से सहजता से पोज़ देती रहती हैं और फोटोग्राफरों द्वारा उनकी तस्वीरें खींचे जाने का इंतज़ार करते हुए अपना संयम बनाए रखती हैं. हालांकि, वीडियो में दिखा कि वहां मौजूद कई फोटोग्राफर आस-पास की अन्य हस्तियों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे थे. लेकिन आलिया भट्ट पर नहीं. अब यह बात सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गई और लोग तरह-तरह की राय दे रहे हैं.

Alia Bhatt was waving and blowing kisses on the Cannes red carpet, but not a single photographer seemed interested in clicking her photos.😭 pic.twitter.com/BNqeZKzQ7G — Aditya. (@Adityaverce) May 13, 2026

क्या बोल रहे यूजर्स?

इस वायरल वीडियो क्लिप को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. एक यूजर ने लिखा, “कोई भी उनकी तस्वीरें लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा,” जबकि दूसरे ने टिप्पणी की, “वह आखिर किसे हाथ हिला रही हैं? वहां मौजूद कोई भी कैमरामैन उन पर ध्यान नहीं दे रहा.” कई लोगों ने इस कथित नजरअंदाजी को लेकर हैरानी और निराशा भी जताई.

नाराजगी की एक वजह ये भी आई सामने

उत्साह के साथ-साथ, आलिया भट्ट को L’Oréal Paris Cannes 2026 के हालिया कैंपेन की वजह से ऑनलाइन आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है. कई सोशल मीडिया यूज़र्स का मानना ​​है कि दिग्गज अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को प्रमोशनल विज़ुअल्स से जान-बूझकर बाहर रखा गया है. इस कैंपेन में आलिया के साथ ईवा लोंगोरिया और वियोला डेविस जैसी इंटरनेशनल हस्तियां तो शामिल थीं, लेकिन ऐश्वर्या को शामिल नहीं किया गया, जो दो दशकों से भी ज़्यादा समय से इस ब्रांड से जुड़ी हुई हैं.

आलिया भट्ट ने क्या पहना था?

आलिया भट्ट ने कान्स 2026 में तमारा राल्फ द्वारा डिज़ाइन किया गया ब्लश पीच रंग का गाउन पहना था. उन्होंने स्ट्रैपलेस गाउन में एक संरचित कॉर्सेट बॉडीस और एक हल्के घुमावदार नेकलाइन थी, जिसने गाउन की खूबसूरती को और बढ़ा दिया.

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