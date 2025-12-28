एक-दो बार नहीं, चार बार रतन टाटा को हुआ था प्यार, फिर भी नहीं की शादी; जानें क्यों सिंगल रहे बिजनेस टायकून?

Ratan Tata Love Story: रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. वह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. देश के उद्योग जगत के सबसे कामयाब बिजनेसमैन रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में उम्र संबंधी बीमारी के चलते अंतिम सांस ली. तन टाटा अपनी सादगी और सरल स्वभाव के लिए मशहूर थे.

चार बार प्यार ने दी दस्तक

रतन टाटा की निजी जीवन की बात करें, तो उन्होंने कभी शादी नहीं की. हालांकि, उनके जीवन में प्यार ने 4 बार दस्तक दी. लेकिन, उनके जीवन में प्यार ने चार बार दस्तक दी थी. रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में खुलासा किया था. लेकिन उनका रिश्ता कभी शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच पाया. इसके बाद फिर कभी भी उन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचा. उनका पूरा ध्यान टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रहा है.

रतन टाटा ने खुद किया था खुलासा

रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें कई बार प्यार हुआ था. लेकिन वह प्यार शादी के रिश्ते तक नहीं पहुंच पाया. उन्होंने यह भी कहा कि शादी नहीं करने का फैसला उनके लिए ठीक साबित होगी. उन्होंने कहा कि अगर शादी की होती तो काफी मुश्किलें हो जाती. मैंने चार बार दिल लगाया और शादी के लिए गंभीर रुप से सोचने लगा. लेकिन हर बार किसी डर के कारण मैं पीछे हट गया. अपने प्यार के दिनों के बारे में टाटा ने बताया कि जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था, तो शायद मैं प्यार को लेकर सीरियस हो गया था. लेकिन शादी नहीं कर पाया और भारत वापस आ गया.

बॉलीवुड एक्ट्रेस से भी रहा रिश्ता

रतन टाटा के प्रेमिका भारत में नहीं आना चाहती थी. उस वक्त भारत-चीन का युद्ध भी छिड़ा हुआ था. फिर प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली. इसके बाद उन्होंने पूरा ध्यान टाटा ग्रुप पर लगाना शुरु कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा भी किया गया था कि रतन टाटा कभी अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के करीब भी थे. रतन टाटा एक परफेक्ट जेंटलमैन थे. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर शानदार था. हालांकि दोनों का रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ा.