Home > मनोरंजन > एक-दो बार नहीं, चार बार रतन टाटा को हुआ था प्यार, फिर भी नहीं की शादी; जानें क्यों सिंगल रहे बिजनेस टायकून?

एक-दो बार नहीं, चार बार रतन टाटा को हुआ था प्यार, फिर भी नहीं की शादी; जानें क्यों सिंगल रहे बिजनेस टायकून?

Ratan Tata Love Story: बिजनेसमैन रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में उम्र संबंधी बीमारी के चलते अंतिम सांस ली. तन टाटा अपनी सादगी और सरल स्वभाव के लिए मशहूर थे.

By: Preeti Rajput | Published: December 28, 2025 11:14:37 AM IST

एक-दो बार नहीं, चार बार रतन टाटा को हुआ था प्यार, फिर भी नहीं की शादी; जानें क्यों सिंगल रहे बिजनेस टायकून?


You Might Be Interested In

Ratan Tata Love Story: रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. वह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. देश के उद्योग जगत के सबसे कामयाब बिजनेसमैन रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में उम्र संबंधी बीमारी के चलते अंतिम सांस ली. तन टाटा अपनी सादगी और सरल स्वभाव के लिए मशहूर थे

चार बार प्यार ने दी दस्तक 

रतन टाटा की निजी जीवन की बात करें, तो उन्होंने कभी शादी नहीं की. हालांकि, उनके जीवन में प्यार ने 4 बार दस्तक दी. लेकिन, उनके जीवन में प्यार ने चार बार दस्तक दी थी. रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में खुलासा किया था. लेकिन उनका रिश्ता कभी शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच पाया. इसके बाद फिर कभी भी उन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचा. उनका पूरा ध्यान टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रहा है. 

You Might Be Interested In

रतन टाटा ने खुद किया था खुलासा 

रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें कई बार प्यार हुआ था. लेकिन वह प्यार शादी के रिश्ते तक नहीं पहुंच पाया. उन्होंने यह भी कहा कि शादी नहीं करने का फैसला उनके लिए ठीक साबित होगी. उन्होंने कहा कि अगर शादी की होती तो काफी मुश्किलें हो जाती. मैंने चार बार दिल लगाया और शादी के लिए गंभीर रुप से सोचने लगा. लेकिन हर बार किसी डर के कारण मैं पीछे हट गया. अपने प्यार के दिनों के बारे में टाटा ने बताया कि जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था, तो शायद मैं प्यार को लेकर सीरियस हो गया था. लेकिन शादी नहीं कर पाया और भारत वापस आ गया. 

बॉलीवुड एक्ट्रेस से भी रहा रिश्ता 

रतन टाटा के प्रेमिका भारत में नहीं आना चाहती थी. उस वक्त भारत-चीन का युद्ध भी छिड़ा हुआ था. फिर प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली. इसके बाद उन्होंने पूरा ध्यान टाटा ग्रुप पर लगाना शुरु कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा भी किया गया था कि रतन टाटा कभी अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के करीब भी थे. रतन टाटा एक परफेक्ट जेंटलमैन थे. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर शानदार था. हालांकि दोनों का रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ा.

You Might Be Interested In
Tags: bollywood newsentertainment newsratan tata
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

न्यू ईयर पार्टी के लिए सेलेब्रिटी स्टाइल आइडियाज

December 29, 2025

आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने...

December 29, 2025

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025
एक-दो बार नहीं, चार बार रतन टाटा को हुआ था प्यार, फिर भी नहीं की शादी; जानें क्यों सिंगल रहे बिजनेस टायकून?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक-दो बार नहीं, चार बार रतन टाटा को हुआ था प्यार, फिर भी नहीं की शादी; जानें क्यों सिंगल रहे बिजनेस टायकून?
एक-दो बार नहीं, चार बार रतन टाटा को हुआ था प्यार, फिर भी नहीं की शादी; जानें क्यों सिंगल रहे बिजनेस टायकून?
एक-दो बार नहीं, चार बार रतन टाटा को हुआ था प्यार, फिर भी नहीं की शादी; जानें क्यों सिंगल रहे बिजनेस टायकून?
एक-दो बार नहीं, चार बार रतन टाटा को हुआ था प्यार, फिर भी नहीं की शादी; जानें क्यों सिंगल रहे बिजनेस टायकून?