Hindustan ki antim dukaan

नई दिल्ली. Hindustan ki antim dukaan देश के जाने-माने बिजनेस मैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते है और लोगों को एंटरटेन करते रहते है. हालही में उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए 26 जनवरी के दिन लोगों से उनकी मनपसंद झांकी के बारे में पूछा था. अब एकबार फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीरें शेयर की है, जो जमकर वायरल हो रही है. आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से भारत के अंतिम दुकान की फोटो शेयर की है और फोटो के कैप्शन में लिखा- क्या यह देश के सबसे शानदार सेल्फी स्पॉट में से एक नहीं है? उन्होंने दुकान का नाम हिंदुस्तान की अंतिम दुकान रखने की भी काफी तारीफ की। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि इस जगह पर एक कप चाय पीना बेशकीमती होगा।

One of the best selfie spots in India? An unmatchable slogan: “Hindustan ki Antim Dukan.” A cup of tea there is priceless. https://t.co/7dTxVlHwAG — anand mahindra (@anandmahindra) February 9, 2022

बता दें यह तस्वीरें भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली की है. यह दुकान भारत-चीन बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर माना गावं में स्थित है. इस दुकान के मालिक चंदेर सिंह बड़वाल है, जो पिछले 25 सालों से इस दुकान को चला रहे हैं. उन्होंने अपनी इस दुकान का नाम हिंदुस्तान की अंतिम दुकान रखा है. यह दुकान पर्यटकों के लिए चाय और मैगी खाने की सबसे पसंदीदा जगह मानी जाती है. आनंद महिंद्रा के पोस्ट शेयर करने के बाद उनके फोल्लोवेर्स अब अलग-अलग मिजाज में अपनी प्रतिक्रियां दे रहे हैं. कुछ लोगो ने खुद उस दुकान के साथ अपनी तस्वीर साझा की है, तो वही कुछ लोग बॉर्डर एरिया की तस्वीर शेयर कर रहे है. आनंद महिंद्रा के पोस्ट पर लोग इस कदर भावुक हुए की कुछ लोगों ने तो पूरे देश के दर्शन करा दिए, कुछ देश के आखिरी ढाबे दिखा रहे है, तो कुछ आखिरी कैफ़े,…… ये सिलसिला ट्वीटर पर जारी है…..

We had Cup of tea @lastshop with family in २०१९ pic.twitter.com/GZdp14cHS2 — Vini @ Mars (@VinayRathee19) February 9, 2022

Well Put #AGM 💜 At the height of 5610 metres,Mana Pass stands as the highest motorable road in India, and the highest vehicle-accessible pass in the world, contrary to the popular belief about Khardung La. pic.twitter.com/q5ZeVj5Y3b — Manoj K Jha aka Manu 😷 (@manojgjha) February 9, 2022

My son at Longewala Border nr Jaisalmer at "Bharat Ka Aakhari Cafe". pic.twitter.com/U4quz8Jt3T — Dr. Ketan Gandhi (@DrKetan) February 9, 2022

यह भी पढ़ें:

और पढ़ें