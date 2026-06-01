Box Office: ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ से लेकर ‘दृश्यम 3’ तक का वीकएंड पर क्या रहा हाल? जानें इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इन दिनों सिनेमाघरों में कई फिल्में दिखाई जा रही हैं. इस लिस्ट में ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’, ‘दृश्यम 3’ से लेकर ‘चांद मेरा दिल’ जैसी फिल्में शामिल हैं. जानिए इन फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर रविवार का दिन कैसा रहा है और फिल्मों ने कितनी कमाई की.

वीकएंड पर ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ की बढ़ी कमाई

अभिनेता जैकी श्रॉफ की फिल्म ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 25 लाख रुपये कमाए थे. वहीं इसने रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को 50 लाख रुपये कमाए. अब फिल्म तीसरे दिन यानी रविवार को 56 लाख रुपये कमाए. फिल्म का कलेक्शन तो बढ़ा है, लेकिन वीकएंड पर फिल्म का ये हाल बता रहा है कि इस सप्ताह ही फिल्म सिनेमाघरों को अलविदा कह सकती है. यह फिल्म बच्चों की फिल्म है, जो एलियंस और सुपरहीरो पर आधारित है.

‘चांद मेरा दिल’ धीरे-धीरे बढ़ा रही कदम

अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ ने रविवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.80 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने शनिवार के दिन 1.75 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने अभी तक कुल 24.32 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

‘दृश्यम 3’ ने किया कमाल

साउथ अभिनेता मोहनलाल की फिल्म ‘दृश्यम 3’ ने वीकएंड पर जबरदस्त कमाई की. इस फिल्म ने रविवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर 5.35 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने शनिवार को 5.05 करोड़ रुपये कमाए. इसका कुल कलेक्शन अभी तक 96.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म बहुत जल्द 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली है.

‘पति पत्नी और वो दो’ का क्या रहा हाल?

आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने मंगलवार को 1.75 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने अभी तक कुल 46.97 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में आयुष्मान खुराना के अलावा सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकार नजर आए हैं.

‘करुप्पु’ ने पकड़ी रफ्तार