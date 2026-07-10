Box Office: गुरुवार के ‘अल्फा’ और ‘वेलकम टू द जंगल’ की गिरी कमाई, जानिए अन्य फिल्मों का क्या रहा हाल

सिनेमाघरों में इन दिनों कई जॉनर की फिल्मों दिखाई जा रही हैं. इस लिस्ट में ‘अल्फा’, ‘बेबी डू डाई डू’ से लेकर ‘वेलकम टू द जंगल’ जैसी फिल्में शामिल हैं. गुरुवार का दिन बॉक्स ऑफिस पर सभी फिल्मों के लिए अच्छा नहीं रहा. जानिए किस फिल्म ने कितनी कमाई की.

अल्फा

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म ‘अल्फा’ ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर 2.60 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने बुधवार को 2.85 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने अभी तक कुल 47.55 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इसने अभी तक 50 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं किया है.

बेबी डू डाई डू

हुमा कुरैशी की फिल्म ‘बेबी डू डाई डू’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत नहीं की थी. इस फिल्म ने सातवें दिन सिर्फ 35 लाख रुपये कमाए. वहीं, फिल्म का कुल कलेक्शन अभी तक 3.30 करोड़ रुपये हो गया है.

वेलकम टू द जंगल

अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ कुछ दिनों पहले रिलीज हुई ‘अल्फा’ को कमाई के मामले में टक्कर देती नजर आ रही है. इस फिल्म ने गुरुवार को 2.15 करोड़ रुपये कमाए. अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अभी तक कुल 125.05 करोड़ रुपये कमा चुके हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी जैसे अन्य कलाकार नजर आए हैं.

कॉकटेल 2

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ ने 21वें दिन इसने 45 लाख रुपये कमाए. वहीं इसने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल 94.35 करोड़ रुपये हो गया है.

मा इंटी बंगारम

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ ने रिलीज के 21वें दिन इसने 33 लाख रुपये कमाए. फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक कुल 59.62 करोड़ रुपये हो चुका है.

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