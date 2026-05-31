Box Office: शनिवार के दिन बढ़ा ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ का कलेक्शन, ‘करुप्पु’ और ‘दृश्यम 3’ ने दिखाया दम, जानें अन्य फिल्मों की कमाई

इन दिनों सिनेमाघरों में बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्में दिखाई जा रही हैं. शुक्रवार के दिन जैकी श्रॉफ अभिनीत फिल्म ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ये फिल्म कुछ खास कमाल करती नहीं दिख रही है. वहीं करुप्पु और दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन करती दिख रही हैं. जानिए शनिवार के दिन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया.

‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ का बढ़ा कलेक्शन

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ की फिल्म ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ 29 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 25 लाख रुपये से काफी सुस्त शुरुआत की थी. वहीं इसने रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को 50 लाख रुपये कमाए. फिल्म की कमाई तो बढ़ी, लेकिन ये बहुत धीमी शुरुआत है. फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 75 लाख रुपये कमा लिए हैं. आपको बता दें कि ये बच्चों की फिल्म है, जो एलियंस और सुपरहीरो पर आधारित है.

‘चांद मेरा दिल’ की गिरी कमाई

अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ को थिएटर्स में रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने शनिवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं फिल्म ने अभी तक कुल 22.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रविवार के दिन फिल्म कैसी कमाई करती है.

‘दृश्यम 3’ का दिखा दम

साउथ स्टार मोहनलाल की फिल्म ‘दृश्यम 3’ अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इ फिल्म ने शनिवार यानी रिलीज के 10वें दिन 5.05 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने अभी तक कुल 91.30 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. यह फिल्म लोगों का दिल जीतती दिख रही है.

‘पति पत्नी और वो दो’ का क्या रहा हाल?

आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 16 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ रुपये कमाए. इसके साथ ही फिल्म का टोटल कलेक्शन 44.95 करोड़ का हो गया है. फिल्म में आयुष्मान खुराना के अलावा सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकार नजर आए हैं.



‘करुप्पु’ ने पकड़ी रफ्तार

साउथ अभिनेता सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म कुरुप्पु बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 16वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 5.15 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने अभी तक 16 दिनों में कुल 176.5 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. रविवार यानी आज के दिन फिल्म की कमाई बढ़ने की उम्मीद है.