Box Office: ‘पेद्दी’ के आगे सुस्त पड़ी ‘हॉन्टेड 3डी’ और ‘मैं वापस आऊंगा’, सोमवार के दिन कैसी रही फिल्मों की कमाई, जानें

फिल्मों के दीवानों के लिए ये सप्ताह काफी शानदार साबित हो रहा. सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में दर्शकों को दिखाई जा रही हैं. इस लिस्ट में अलग-अलग जॉनर की फिल्में शामिल हैं. सोमवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘पेद्दी’ के आगे अन्य फिल्में सुस्त पड़ती दिखी. चलिए जानते हैं ‘हॉन्टेड 3डी’, ‘मैं वापस आऊंगा’ जैसी अन्य फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया.

मैं वापस आऊंगा

फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ ने रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 1.25 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने रविवार के दिन 2.50 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने चार दिनों में अभी तक कुल 6.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपये है. फिल्म की कहानी बंटवारे पर आधारित है. इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, शरवरी वाघ, वेदांग रैना और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार हैं.

भारत भाग्य विधाता

कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ की चारों तरफ तारीफ हो रही है. यह फिल्म 26/11 के मुंबई हमले पर आधारित है. फिल्म ने सोमवार को 65 लाख रुपये कमाए. वहीं, इसने रविवार को 1.80 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने अभी तक कुल 4.90 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

‘हॉन्टेड 3डी’

फिल्म ‘हॉन्टेड 3डी’ को थिएटर्स में रिलीज हुए चार दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने रविवार को 2.20 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने वीकएंड यानी रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 3.60 करोड़ रुपये कमाए थे. इस हिसाब से फिल्म ने अभी तक कुल 11.55 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

गवर्नर: द साइलेंट सेवियर

मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘गर्वनर’ की रफ्तार काफी धीमी हो गई है. फिल्म सोमवार को लाखों में सिमट गई. इसने रिलीज के चौथे दिन 50 लाख रुपये कमाए. वहीं इसने रविवार के दिन 1.40 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक 3.95 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. यह फिल्म 1991 के आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि पर बनी है.

‘पेद्दी’ का जलवा कायम

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’ ने सोमवार को 4.10 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल 220.10 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

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