Box Office: ‘मैं वापस आऊंगा’ की बढ़ी कमाई, ‘पेद्दी’ की रफ्तार पड़ी फीकी; जानिए फिल्मों की बुधवार की कमाई

सिनेमाघरों में दिखाई जा रही फिल्मों के लिए बुधवार का दिन बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा फीका साबित हुआ. सभी फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. सिर्फ ‘मैं वापस आऊंगा’ को छोड़कर. जानिए बुधवार के दिन किस फिल्म ने कितनी कमाई की.

मैं वापस आऊंगा

नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ और शरवरी वाघ अभिनीत फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. फिल्म की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है. यह फिल्म बंटवारे पर आधारित है. इस फिल्म ने बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने मंगलवार के दिन 1.65 करोड़ रुपये कमाए थे. यह दिखा रहा है कि फिल्म की कमाई में बढ़त आई है. हालांकि, अभी तक 6 दिनों में फिल्म ने कुल 10. 05 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है.

भारत भाग्य विधाता

कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ अब लाखों में सिमट रही है. इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर 55 लाख रुपये कमाए. वहीं, इसने मंगलवार को 65 लाख रुपये कमाए थे. फिल्म ने अभी तक कुल 6.10 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. यह फिल्म 26/11 के मुंबई हमले के दौरान कामा अस्पताल में नर्सों के संघर्ष की कहानी दिखाता है.

‘हॉन्टेड 3डी’

फिल्म ‘हॉन्टेड 3डी’ भी 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 2.50 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने छठे दिन यानी बुधवार को 1.40 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने मंगलवार को 2 करोड़ रुपये कमाए थे. इस हिसाब से अभी तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 14.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे मुख्य भूमिका में हैं.

गवर्नर: द साइलेंट सेवियर

मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘गर्वनर’ रिलीज के पहले दिन सिर्फ 90 लाख रुपये कमाए थे. इसके बाद फिल्म की रफ्तार कम ही होती चली गई. फिल्म ने बुधवार को मात्र 33 लाख रुपये कमाए. वहीं, इसने मंगलवार को 46 लाख रुपये कमाए थे. फिल्म का कुल कलेक्शन अभी तक 6 दिनों में 4.74 करोड़ रुपये हो गया है.

‘पेद्दी’ की घटी कमाई

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’ 250 करोड़ रुपये की तरफ कदम बढ़ा रही है. इस फिल्म ने बुधवार को 2.45 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने मंगलवार को 3.45 करोड़ रुपये कमाए थे.. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल 226 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

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