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Box Office: 250 करोड़ के क्लब में शामिल होने के करीब ‘पेद्दी’, मंगलवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या रहा अन्य फिल्मों का हाल?

Box Office Collection: राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' इन दिनों सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई कर रही है. मंगलवार का दिन कुछ फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रहा, तो कुछ के लिए फीका. इसके अलावा 'हॉन्टेड 3डी', 'मैं वापस आऊंगा' जैसी फिल्मों ने कितनी कमाई की चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 17, 2026 3:17:56 PM IST

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


इन दिनों सिनेमाघरों में कई फिल्में दिखाई जा रही हैं. मंगलवार के दिन ‘पेद्दी’ ने अच्छी कमाई की. अब फिल्म धीरे-धीरे 250 करोड़ रुपये की तरफ कदम बढ़ा रही है. जानिए’हॉन्टेड 3डी’, ‘मैं वापस आऊंगा’ से लेकर ‘गवर्नर’ तक ने कितना कलेक्शन किया. 

मैं वापस आऊंगा

नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ और शरवरी वाघ अभिनीत फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ को थिएटर्स में रिलीज हुए पांच दिन हो चुके हैं.  इस फिल्म ने मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर 1.65 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने सोमवार को 1.15 करोड़ रुपये कमाए थे. इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अभी तक कुल 8.30 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

भारत भाग्य विधाता

कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ ने मंगलवार को 65 लाख रुपये कमाए. वहीं, इसने सोमवार को भी 65 लाख रुपये कमाए थे. कमाए थे. यह फिल्म 26/11 के मुंबई हमले के दौरान कामा अस्पताल में नर्सों के संघर्ष की कहानी दिखाता है. इस फिल्म ने अभी तक कुल 5.55 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

‘हॉन्टेड 3डी’

मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे अभिनीत फिल्म ‘हॉन्टेड 3डी’ को थिएटर्स में रिलीज हुए पांच दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने मंगलवार को 2 करोड़ रुपये कमाए. इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 13.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. आपको बता दें यह फिल्म साल 2011 में आई फिल्म का सीक्वल है. 

गवर्नर: द साइलेंट सेवियर

मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘गर्वनर’ ने मंगलवार को 46 लाख रुपये कमाए. वहीं, इसने सोमवार को 50 लाख रुपये कमाए थे. इस हिसाब का फिल्म का कुल कलेक्शन 4.41 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म की कहानी साल 1991 के आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि पर बनी है. 

250 करोड़ के करीब ‘पेद्दी’

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’ सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इस फिल्म ने मंगलवार को 3.45  करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल 223.55 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

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Tags: box officepeddi
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