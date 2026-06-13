Box Office: ओपनिंग डे पर ‘मैं वापस आऊंगा’ और ‘भारत भाग्य विधाता’ ने किया कितना कलेक्शन? जानें अन्य फिल्मों का हाल

सिनेमाघरों में इन दिनों दर्शकों को कई फिल्में दिखाई जा रही हैं, जो उनका भरपूर मनोरंजन करती दिख रही हैं. इस लिस्ट में अलग-अलग जॉनर की फिल्में शामिल हैं. फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’, ‘भारत भाग्य विधाता’ से लेकर ‘गर्वनर’ तक ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की. चलिए जानते हैं.

मैं वापस आऊंगा

भारत भाग्य विधाता

गवर्नर: द साइलेंट सेवियर

मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘गर्वनर’ भी 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर मात्र 90 लाख रुपये कमाए. यह फिल्म 1991 के आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि पर बनी है. इस फिल्म का निर्देशन चिन्मय मांडलेकर ने किया है.

पेद्दी

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने शुक्रवार को 5.15 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल 198.70 कमा लिए हैं.

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