Box Office: ओपनिंग डे पर ‘मैं वापस आऊंगा’ और ‘भारत भाग्य विधाता’ ने किया कितना कलेक्शन? जानें अन्य फिल्मों का हाल

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सिनेमाघरों में इन दिनों दर्शकों को कई फिल्में दिखाई जा रही हैं, जो उनका भरपूर मनोरंजन करती दिख रही हैं. इस लिस्ट में अलग-अलग जॉनर की फिल्में शामिल हैं. फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’, ‘भारत भाग्य विधाता’ से लेकर ‘गर्वनर’ तक ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की. चलिए जानते हैं.
मैं वापस आऊंगा
इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं. इस फिल्म ने शुक्रवार को 1.15 करोड़ रुपये कमाए. यह फिल्म बंटवारे की कहानी कहता है, जिसमें एक प्रेमी 78 सालों से अपने प्यार का दीदार करने को तरस रहा है. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, शरवरी वाघ, वेदांग रैना जैसे कलाकार नजर आए हैं.
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भारत भाग्य विधाता
कंगना रनौत अभिनीत फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ की कहानी की तारीफ हो रही है. फिल्म 26/11 के मुंबई हमले के दौरान कामा अस्पताल में नर्सों के संघर्ष की कहानी दिखाता है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. अब वीकएंड पर देखना होगा कि फिल्म कितनी कमाई करती है.
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गवर्नर: द साइलेंट सेवियर
मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘गर्वनर’ भी 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर मात्र 90 लाख रुपये कमाए. यह फिल्म 1991 के आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि पर बनी है. इस फिल्म का निर्देशन चिन्मय मांडलेकर ने किया है.
पेद्दी
राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने शुक्रवार को 5.15 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल 198.70 कमा लिए हैं.
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