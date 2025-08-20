Box office पर फरारी लेकर दौड़ रहे Rajinikanth, लेकिन धीमी पड़ी Hrithik की गाड़ी की रफ्तार, जानिए War 2 और Coolie का हाल

Box Office Collection: ऋतिक रोशन की वॉर 2 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुए 6 दिन हो गए हैं। वहीँ साउथ का मशहूर और लोगों के दिलों में राज करने वाले रजनीकांत की भी फिल्म यानी कुली ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। वहीँ अगर बात करें वॉर 2 की तो फिल्म की असली परीक्षा सोमवार से शुरू हुई। वीकेंड में फिल्म ने अच्छी कमाई की, लेकिन वीकडेज़ में कलेक्शन में भारी गिरावट आई। वहीँ अगर बात करें कुली की तो इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया।

War 2 Box office Collection

अगर बात करें वॉर 2 की तो इस फिल्म का कुल कलेक्शन 192.75 करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन इसकी कमाई दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। ऋतिक रोशन की वॉर 2 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुए 6 दिन हो चुके हैं। फिल्म की असली परीक्षा सोमवार से शुरू हुई। वीकेंड में फिल्म ने अच्छी कमाई की, लेकिन वीकडेज़ में कलेक्शन में भारी गिरावट आई। फिल्म का कुल कलेक्शन 192.75 करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन इसकी कमाई दिन-ब-दिन गिरती जा रही है।

Coolie Box office Collection

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली ने रिलीज़ के साथ ही शानदार शुरुआत की थी। सिनेमाघरों के बाहर भीड़, फैन्स का जश्न और आतिशबाजी, हर बार की तरह इस बार भी ‘थलाइवा’ की फिल्म ने माहौल बनाया। लेकिन अब जैसे-जैसे वीकडेज़ (सोमवार से शुक्रवार) आगे बढ़ रहे हैं, कमाई की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है।ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, कुली ने रिलीज के छठे दिन लगभग 9.50 करोड़ रुपये की कमाई की।