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Box Office: शनिवार को ‘पति पत्नी और वो दो’ की कमाई में आया उछाल, ‘करुप्पु’ का दिखा दम, क्या रहा अन्य फिल्मों का हाल?

Box Office Collection: पिछले शुक्रवार यानी 15 मई को कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई. शनिवार का दिन बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है. चलिए जानत हैं ‘पति पत्नी और वो दो’ से लेकर 'आखिरी सवाल' तक की कैसी रही कमाई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 17, 2026 10:17:16 AM IST

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


इन दिनों थिएटर्स में कई फिल्में दिखाई जा रही है. इस लिस्ट में कई जॉनर की फिल्में शामिल है, जैसे ‘पति पत्नी और वो दो’, ‘आखिरी सवाल’ और ‘करुप्पु’ आदि. शनिवार के दिन कई फिल्मों की कमाई में उछाल देखने को मिला है. इसके अलावा पहले से दिखाई जा रही फिल्मों का क्या हाल है. चलिए जानते हैं सबकुछ. 

‘पति पत्नी और वो दो’ ने किया अच्छा कलेक्शन

आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह अभिनीत फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ ने रिलीज के दूसरे दिन यानी 16 मई को बॉक्स ऑफिस पर 5.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक 9.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

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‘आखिरी सवाल’ की बढ़ी कमाई 

संजय दत्त अभिनीत फिल्म ‘आखिरी सवाल’ ने रिलीज के पहले दिन ही 40 लाख रुपये कमाए थे. वहीं, इसने शनिवार को 73 लाख रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 1.13 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म की कहानी राष्ट्रीय स्वंसेवक संघ के इर्द-गिर्द घूमती है. 

‘करुप्पु’ ने दिखाया दम

साउथ अभिनेता सूर्या की फिल्म कुरुप्पु थिएटर्स में छाई हुई है. इसने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 15.50 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने शनिवार यानी दूसरे दिन 23.40 करोड़ रुपये कमाए. इस फिल्म ने अभी तक कुल 38.90 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में सूर्या के अलावा तृषा कृष्णनन भी अहम भूमिका में हैं. 

‘कृष्णावतारम पार्ट 1’  की कैसी रही कमाई?

फिल्म ‘कृष्णावतारम पार्ट 1’  को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने शनिवार को 2.30 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने शुक्रवार 1.20 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने अभी तक कुल 17.02 रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

‘राजा शिवाजी’ का क्या रहा हाल?

रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 2.70 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, फिल्म का कुल कलेक्शन 81.11  करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म में रितेश देशमुख के अलावा जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

Tags: box officepati patni aur woh do
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