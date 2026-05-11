Box Office: वीकएंड पर दिखा ‘दादी की शादी’ और ‘कृष्णावतारम’ का दम, 53 दिनों बाद भी छाई है ‘धुरंधर 2’

इन दिनों थिएटर्स में कई जॉनर की फिल्में दिखाई जा रही है. इस लिस्ट में हॉरर, एक्शन, कॉमेडी और माइथोलॉजिकल फिल्में शामिल हैं. वीकएंड पर लगभग सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उछाल देखने को मिला है. ‘दादी की शादी’, ‘कृष्णावतारम’ से लेकर ‘भूत बंगला’-‘धुरंधर 2’ तक की कमाई रविवार को अच्छी हुई है. चलिए जानते हैं किस फिल्म ने कितने का कलेक्शन किया.

‘दादी की शादी’ का दिखा दम

कपिल शर्मा अभिनीत फिल्म ‘दादी की शादी’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं. रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मात्र 60 लाख रुपये कमाए थे. हालांकि, बीते दिन रविवार यानी वीकएंड पर फिल्म ने ठीक ठाक कलेक्शन किया. इसने तीसने दिन 1.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं, फिल्म ने शनिवार को 1.15 करोड़ रुपये कमाए थे. अभी तक इस फिल्म ने कुल 3.45 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म में कपिल शर्मा के अलावा नीतू सिंह कपूर, सादिया खतीब, रिधिमा कपूर, आर सरतकुमार जैसे कलाकार नजर आए हैं.

‘कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम’ का भी बढ़ा कलेक्शन

माइथोलॉजिकल फिल्म ‘कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम’ के लिए भी रविवार का दिन अच्छा साबित हुआ. इस फिल्म ने वीकएंड पर 3.50 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने शनिवार को 2.25 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.15 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म का निर्देशन हार्दिक गज्जर ने किया है. वहीं फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता, संस्कृति जयना, सुष्मिता भट और निवाशिनी कृष्णन जैसे कलाकार नजर आए हैं.

‘राजा शिवाजी’ ने वीकएंड पर कितनी कमाई की

रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 6.80 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने शनिवार को 5.60 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म का कुल कलेक्शन 68.25 करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म में रितेश देशमुख के अलावा जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

‘भूत बंगला’ कि कमाई का क्या हाल है?

अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘भूत बंगला’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. इसने रविवार के दिन 4.10 करोड़ रुपये कमाए. वहीं फिल्म ने अभी तक कुल 158.85 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव आदि कलाकार नजर आ रहे हैं.

53 दिनों बाद भी कायम है धुरंधर 2 का जलवा

फिल्म धुरंधर 2 को रिलीज हुए 53 दिन हो चुके हैं. फिल्म अभी भी कई फिल्मों को टक्कर देती नजर आ रही है. इसने रविवार को 1.10 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म ने अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल 1143.09 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.