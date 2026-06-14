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Box Office: ‘हॉन्टेड 3डी’ के आगे धीमी पड़ी ‘मैं वापस आऊंगा’ और ‘भारत भाग्य विधाता’ की रफ्तार, जानिए शनिवार को कितनी हुई कमाई

Box Office Collection: शनिवार के दिन हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया. वहीं 'मैं वापस आऊंगा' और 'भारत भाग्य विधाता' से लेकर अन्य फिल्मों ने कितनी कमाई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 14, 2026 12:19:26 PM IST

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


सिनेमाघरों में इन दिनों दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो रहा है, क्योंकि कई फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिनमें साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की फिल्में शामिल हैं. शनिवार के दिन ‘मैं वापस आऊंगा’, ‘भारत भाग्य विधाता’ से लेकर ‘गर्वनर’ और ‘हॉन्टेड 3डी’ फिल्म ने कितना कलेक्शन किया. किस ने फिल्म ने मारी बाजी? चलिए जानते हैं सबकुछ. 

मैं वापस आऊंगा

नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ और शरवरी वाघ अभिनीत फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ ने रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 1.85 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.15 करोड़ रुपये कमाए थे. इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी बंटवारे पर आधारित है. इस फिल्म ने अभी तक कुल 3 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

भारत भाग्य विधाता

कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ ने शनिवार को 1.45 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने रिलीज के पहले दिन मात्र 1 करोड़ रुपये कमाए थे. यह फिल्म 26/11 के मुंबई हमले के दौरान कामा अस्पताल में नर्सों के संघर्ष की कहानी दिखाता है. इस फिल्म ने अभी तक कुल 2.45 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

‘हॉन्टेड 3डी’

बीते शुक्रवार यानी 12 जून को फिल्म ‘हॉन्टेड 3डी’ भी रिलीज हुई. इस फिल्म ने उस दिन रिलीज हुई लगभग सभी फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 2.50 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, इसने दूसरे दिन यानी शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 3.25 करोड़ रुपये कमाए. इस हिसाब से फिल्म ने अभी तक कुल 5.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

गवर्नर: द साइलेंट सेवियर

मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘गर्वनर’ भी 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर मात्र 90 लाख रुपये कमाए. वहीं, इसने शनिवार को 1.15 करोड़ रुपये कमाए. इस हिसाब का फिल्म का कुल कलेक्शन 2.05 करोड़ रुपये हो गया है. आपको बता दें कि यह फिल्म 1991 के आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि पर बनी है. इस फिल्म का निर्देशन चिन्मय मांडलेकर ने किया है.

200 करोड़ के पार हुई ‘पेद्दी’

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’ सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इस फिल्म ने शनिवार को 8.10  करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल 206.80 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है.

Tags: bollywoodbox office
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