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Box Office: वीकएंड पर ‘हॉन्टेड 3डी’ ने दिखाया दम, ‘मैं वापस आऊंगा’ और ‘भारत भाग्य विधाता’ की भी बढ़ी कमाई, ‘पेद्दी’ ने भी किया कमाल

Box Office Collection: वीकएंड पर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. सभी फिल्मों की कमाई में बढ़ोत्तरी देखी गई. जानिए 'हॉन्टेड 3डी' और 'भारत भाग्य विधाता' से लेकर 'पेद्दी' तक ने रविवार को कितनी कमाई की.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 15, 2026 1:48:06 PM IST

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


सिनेमाघरों में दिखाई जा रही फिल्मों के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा. वीकएंड के मौके पर ‘मैं वापस आऊंगा’, ‘भारत भाग्य विधाता’ से लेकर ‘गर्वनर’ और ‘हॉन्टेड 3डी’ की कमाई में बढ़त देखने को मिली है. जानिए बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के लिए कैसा रहा रविवार.

मैं वापस आऊंगा

इम्तिजाय अली के निर्देशन में बनी फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ को थिएटर्स में रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने रविवार को 2.50 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इस फिल्म ने शनिवार को 1.85 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने अभी तक 5.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ और शरवरी वाघ अहम भूमिका में हैं. 

भारत भाग्य विधाता

कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ ने रविवार को 1.80 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने शनिवार को 1.45 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 4.25 करोड़ रुपये हो गया है. यह फिल्म 26/11 के मुंबई हमले के दौरान कामा अस्पताल में नर्सों के संघर्ष की कहानी दिखाता है.

‘हॉन्टेड 3डी’

रविवार को इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 3.60 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने शनिवार को 3.25 करोड़ रुपये कमाए थे. तीन दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 9.35 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म का सीक्वल है. 

गवर्नर: द साइलेंट सेवियर

मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘गर्वनर’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने रविवार को 1.40 करोड़ कमाए. वहीं, इसने शनिवार को 1.15 करोड़ रुपये कमाए थे. अभी तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 3.45 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. यह फिल्म यह फिल्म 1991 के आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि पर बनी है. 

‘पेद्दी’ ने किया दमदार कलेक्शन

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’ जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. इस फिल्म ने रविवार को 9.20 करोड़ रुपये कमाए. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल  216 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. 

Tags: box officeBox Office Collection
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