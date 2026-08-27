Toxic Box Office Collection Day 1: ‘टॉक्सिक’ ने पहले दिन ही फोड़े कमाई के पटाखे, यश के नाम हुआ बड़ा रिकॉर्ड

Toxic Box Office Collection Day 1: यश की फ़िल्म ‘Toxic’ का दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार था और बुधवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इसने उम्मीदों को पूरा किया! यश ने इतिहास रच दिया है; ‘Toxic’ ने शानदार ओपनिंग डे के साथ बॉक्स ऑफ़िस पर धूम मचा दी है. ‘K.G.F: चैप्टर 2’ की जबरदस्त सफलता के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करते हुए, पैन-इंडिया स्टार ने एक ज़बरदस्त शुरुआत की है. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म ने भारत में पहले ही दिन ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

पहले दिन की छप्पर फाड़ कमाई

Sacnilk के अनुसार, ‘Toxic’ ने भारत में अपनी ओपनिंग डे पर सभी भाषाओं में अनुमानित ₹101.10 करोड़ (नेट) की कमाई की है. यह फ़िल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज़ हुई थी, जबकि इसकी भारत में ग्रॉस कमाई ₹140 करोड़ तक पहुँच गई है. इस शानदार ओपनिंग के साथ, यश ने एक बार फिर बॉक्स ऑफ़िस पर अपनी ज़बरदस्त पकड़ साबित कर दी है. ‘K.G.F: चैप्टर 2’ के साथ ओपनिंग डे पर ₹100 करोड़ की कमाई का ट्रेंड शुरू करने के बाद, एक्टर ने अब उसी लीग की एक और फ़िल्म दी है. अगर ‘रामायण’ भी इस साल यह कारनामा कर पाती है, तो यश इतनी जल्दी-जल्दी तीन ₹100 करोड़ की ओपनिंग वाली फ़िल्में देने वाले पहले स्टार बन सकते हैं. इससे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े बॉक्स ऑफ़िस स्टार्स में से एक के तौर पर उनकी जगह और मज़बूत हो जाएगी.

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एक राजा की कई रानियां

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups’ में कई बड़े कलाकार हैं. इसमें रॉकिंग स्टार यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में हैं. अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर भी कास्ट का हिस्सा हैं, जो इस एक्शन-पैक्ड ड्रामा को और भी दमदार बनाते हैं.

‘टॉक्सिक’ का पहले दिन का बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन (सभी भाषाओं में)

हिंदी: 55.00 करोड़ रुपये

कन्नड़: 23.30 करोड़ रुपये

मलयालम: 1.30 करोड़ रुपये

तमिल: 5.50 करोड़ रुपये

तेलुगु: 16.00 करोड़ रुपये

भारत में कुल नेट कलेक्शन: 101.10 करोड़ रुपये

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