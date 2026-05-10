Box Office: शनिवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर चला ‘दादी की शादी’ और ‘कृष्णावतारम’ का जादू, जानिए किसने मारी बाजी

इन दिनों सिनेमाघरों में कई फिल्में दिखाई जा रही हैं. बीते शुक्रवार को ‘दादी की शादी’ और ‘कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम’ थिएटर्स में रिलीज हुई थी. ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर इन्होंने बहुत धीमी शुरुआत की थी. लेकिन शनिवार का दिन इन फिल्मों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है. चलिए जानते हैं क्या रहा अन्य फिल्मों का हाल.

‘दादी की शादी’ के लिए कैसा रहा शनिवार?

एक्टर-कॉमेडियन कपिल शर्मा और नीतू सिंह कपूर की फिल्म दादी की शादी रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी सुस्त रही. लेकिन शनिवार आते ही फिल्म की कमाई में बढ़त देखने को मिला है. इस फिल्म ने शनिवार यानी 09 मई को 1.15 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इस फिल्म ने शुक्रवार को 60 लाख रुपये ही कमाए थे. इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 1.75 करोड़ रुपये हो गया है. इस फिल्म में कपिल, नीतू सिंह के अलावा सादिया खतीब, रिधिमा कपूर ने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से लोगों का ध्यान खींचा है.

‘कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम’ ने दूसरे दिन कितनी कमाई की?

सिद्धार्थ गुप्ता, संस्कृति जयना, सुष्मिता भट और निवाशिनी कृष्णन अभिनीत इस फिल्म ने शनिवार को 2.25 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर 1.15 करोड़ रुपये कमाए थे. पेड प्रीव्यू में इसने 42 लाख रुपये कमाए थे. फिल्म का निर्देशन हार्दिक गज्जर ने किया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस वीकएंड पर फिल्म का कैसा प्रदर्शन रहता है.

‘राजा शिवाजी’ ने भी दिखाया दम

अभिनेता रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर शनिवार को इसने 5.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं, इसने शुक्रवार को 3.20 करोड़ रुपये थे. इस फिल्म का कुल कलेक्शन 61.50 करोड़ रुपये हो चुके हैं. फिल्म में रितेश देशमुख के अलावा जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

‘भूत बंगला’ कि कमाई का क्या हाल है?

अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘भूत बंगला’ की कमाई में भी उछाल देखने को मिला है. इस फिल्म ने शनिवार को 3 करोड़ रुपये कमाए. वहीं फिल्म ने अभी तक कुल 154.57 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव आदि कलाकार नजर आ रहे हैं.

लाखों में सिमटी ‘धुरंधर 2’

फिल्म धुरंधर 2 ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 90 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म ने अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल 1141.99 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.